Нові iPhone, що йдуть на зміну нинішнім моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr, будуть називатися iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11r

Автор Bloomberg Марк Гурман підтвердив, що раніше в мережі з’явилися відомості, що нові iPhone будуть називатися iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11r.

Напередодні користувач Twitter під ніком CoinX, який в минулому році першим розкрив точні назви актуальних смартфонів iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr до їх офіційної прем’єри, повідомив, що новий iPhone отримає приставку Pro до назви.

З огляду на, що X у назві нинішніх моделей – це цифра 10 (читається iPhone Ten), логічно вважати, що нові iPhone використають наступний порядковий номер.

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Анонс нових iPhone очікується 10 вересня, відкривши попередні замовлення в п’ятницю, 13 вересня.

Зазвичай фактично продажі нових iPhone в країнах першої хвилі стартують через тиждень після початку прийому попередніх замовлень. Тобто, перші покупці отримають iPhone 11 вже 20 вересня.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Apple представила операційну систему iPadOS, яку розробили спеціально для планшетів iPad.

Джерело: Марк Гурман