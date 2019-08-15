Зібрати дитину до школи – справа не з дешевих, адже лише учнівська форма може доходити до 3 тис. грн. Як купити все необхідне і не залишитися без грошей – у матеріалі Фактів ICTV.

Попереду 1 вересня, і перед батьками постає проблема, як зібрати дитину до школи і не розоритися. Факти ICTV також задалися цим питанням. Ми поспілкувалися з батьками школярів, промоніторили ціни на різних інтернет-ресурсах і вивели лайфхаки, як це зробити менше, ніж за 2 тис. грн.

Здається не реально? Тоді гоу читати.

Ціни на шкільну форму

Одягнути дитини в школу з точки зору фінансів справа не проста. Адже потрібно стільки всього купити: для дівчаток – спідницю, блузу і піджак, для хлопчиків – штани, піджак, сорочку. Також необхідно придбати туфлі – не йти ж дитині до школи босоніж, і не забути про спортивний костюм.

При цьому ціни у магазинах можуть доходити до декількох тисяч грн за одиницю.

Як заощадити

Купити шкільну форму дешевше можна через інтернет. Там вам відкриється величезна палітра цін, з якої точно знайдеться щось придатне для вашої кишені. Факти ICTV промоніторили інтернет-ресурси і знайшли речі за дуже непоганими цінами. У магазині Rozetka мінімальна ціна на сорочки для хлопчиків – 300 грн, для дівчаток – 250 грн.

Піджак для дівчаток в інтернеті можна купити за 270 грн, для хлопчиків є варіанти і за 100 грн. Спідницю можна придбати за 200-300 грн, брюки для хлопчика – 250 грн.

Туфлі-човники для дівчинки обійдуться у 300 грн, черевики для хлопчика – 350 грн.

Також перед початком навчального року магазини оголошують знижки. Але тут не варто затягувати до самого 1 вересня, оскільки потрібних розмірів може не залишитися. Наприклад, у Рanama вже зараз можна купити шкільну форму за акційною ціною.

Отже, за одяг для дівчинки доведеться викласти близько 820 грн, для хлопчика – 1 020 грн.

Однак можна ще дешевше. Якщо купувати форму у комплекті, а не окремо, то можна натрапити на спеціальні пропозиції від магазинів.

Шкільна форма обійдеться у рази дешевше, якщо заглянути на сервіс оголошень OLX. Справа у тому, що діти ростуть дуже швидко, і заповзятливі батьки з радістю продадуть вам торішню форму сина або дочки у непоганому стані.

Фактам ICTV вдалося відшукати шкільну форму для дівчаток (піджак + спідниця) за 350 грн, а сукню-сарафан і взагалі за 225 грн. Костюм-трійку (піджак, жилетка і штани) для хлопчика продають за 500 грн, а піджак і штани – за 200 грн.

Туфлі для хлопчика можна знайти за 100-250 грн, для дівчинки – 100 грн.











До 2 тис. грн. Як зібрати дитину до школи і не розоритися / 3 фотографии

Найдешевший спортивний костюм, який ми знайшли в інтернеті, коштував 450 грн.







До 2 тис. грн. Як зібрати дитину до школи і не розоритися / 2 фотографии

У Rozetka ціни стартують від 530 грн.

Отже, через OLX хлопчика можна зібрати до школи за 1 200 грн, дівчинку – за 1 150 грн.

Також можете спробувати щастя на ринку – там і ціни нижчі, і поторгуватися з продавцями завжди можна. 😉

Як заощадити на канцелярії

Не поспішайте вирушати на шкільні ярмарки. Там, звичайно, є все, чого лише душа забажає, але ціни зазвичай кусаються. Хоча випробуйте вдачу, може, і знайдете товари за низькими цінами.

17-18 серпня з 09.00 до 20.00 у Києві на Хрещатику пройде шкільний ярмарок.

Краще купувати оптом, так дешевше. Наприклад, набір зошитів 25 штук 12 листів обійдеться у 55 грн замість 75 грн (3 грн за штуку).

Якщо вам не треба так багато навчального приладдя, об’єднайтеся з іншими батьками, ідейні мами завжди знайдуться.

Вигідніше купувати канцелярію після 20 серпня. Зазвичай перед початком навчального року магазини і гіпермаркети оголошують величезні знижки. Шукайте акції у Папірусі, Metro, ​​Rozetka, Рanama, Ашані, Епіцентрі та Території низьких цін.

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Заповзятливі матусі отоварюються до 1 вересня за акціями і розпродажами мінімум на 15% дешевше.

А взагалі краще не поспішати з канцелярією. По-перше, отримайте список необхідних речей від класного керівника, щоб не купити не потрібне. По-друге, деякі класи закуповують централізовано на всіх, тому це питання потрібно уточнювати.

Факти ICTV підрахували, скільки коштує зібрати шкільний ранець недорого:

Набір зошитів (25 шт.) у клітинку 12 аркушів – 55 грн.

– 55 грн. Набір зошитів (25 шт.) у лінію 12 аркушів – 55 грн.

– 55 грн. Набір зошитів у клітинку 48 аркушів (10 шт.) – 75 грн.

– 75 грн. Набір ручок (10 шт.) – 35 грн.

– 35 грн. Лінійка 20 см – 5 грн.

– 5 грн. Точилка для олівців – 5 грн.

– 5 грн. Гумка – 10 грн.

– 10 грн. Клей ПВА – 15 грн.

– 15 грн. Пенал – 15 грн.

– 15 грн. Щоденник – 30 грн.

– 30 грн. Пластелін – 29 грн за упакування.

– 29 грн за упакування. Кольорові олівці (12 шт) – 32 грн.

– 32 грн. Набір обкладинок для зошитів (10 шт) – 10 грн.

– 10 грн. Набір обкладинок для підручників (5 шт) – 30 грн.

– 30 грн. Альбом для малювання – 18 грн.

18 грн. Кольоровий папір – 16 грн.

Але все це дитині потрібно кудись скласти. Цього року ціновий діапазон шкільних ранців в інтернет-магазинах варіюється від 350 грн до 3 350 грн.

На OLX можна знайти вживаний портфель за 100-270 грн.

Факти ICTV писали, як обрати рюкзак для школи.

Разом канцелярія обійдеться у 705 грн.

Загалом підготовка до школи забере з вашої кишені 1 900 грн.

До речі, Факти ICTV писали, що одягнути в школу дівчатам та хлопцям, аби бути в тренді цього року.