Гороскоп на серпень 2019 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на серпень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У серпні Овни відчують прилив сил, енергії, здоров’я.

У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, втілити у життя давно намічені плани.

Ви будете постійно прагнути, щоб бути першим у всьому. У цьому вам вдасться знайти підтримку серед навколишніх.

Гороскоп для Тельців

Несприятливий період для вирішення проблем у сім’ї або з партнерами у бізнесі.

Ви станете більш загострено сприймати вторгнення на вашу особисту територію та спроби ставити під сумнів вашу роботу.

У серпні у вас з’явиться непереборне бажання показати результат. Прагнення досягти висот на професійній або особистій ниві буде особливо сильним.

Гороскоп для Близнюків

Ви постійно будете у центрі уваги.

Фінансові операції протягом місяця вдасться довести до успішного завершення.

Ви відчуєте, як росте ваша активність, енергійність, ініціативність і самовпевненість. Завдяки цьому вам вдасться вирватися вперед. Успіх не змусить на себе довго чекати.

Гороскоп для Раків

У серпні Раки відчують підвищення творчої активності, яка проявлятиметься у нових ідеях.

Сприятливий період для ділових переговорів, підписання угод і для творчості.

Ви будете дуже активними у зав’язуванні нових контактів і встановленні наявних зв’язків.

Однак будьте уважними до розподілу свого часу і сил, є ризик перевтоми.

Гороскоп для Левів

Період дружнього спілкування, кохання, сімейного життя.

Ви радітимете життю і відчуватимете внутрішню впевненість, що у свою чергу допоможе вам дивитися на речі оптимістичніше.

Особливо сприятливим можна вважати з’єднання, укладення союзу. Слушна нагода для владнання суспільних і фінансових справ.

Гороскоп для Дів

Вам вдасться ефектно висловити ідеї, ввести на роботі деякі нововведення і вдосконалення.

Відмінний час для обміну думками, участі у брифінгах, конференціях.

Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів.

Робота з документами принесе клопоти, але завершиться вдало. З’являються нові ділові зв’язки, зав’язуються корисні знайомства.

Гороскоп для Терезів

Період сприятливий для залучення до своїх справ впливових людей, а також для відвідування офіційних інстанцій.

Ваш оптимізм дозволить вам оптимально вирішити багато виробничих і комерційних проблеми. У програші ви не залишитеся, якщо укладете у цей період угоду, підпишете контракт з діловими партнерами.

Гороскоп для Скорпіонів

У серпні Скорпіони будуть схильні займатися громадською діяльністю, вони натхнені і здатні заразити цим підйомом всіх навколо.

За рахунок особистої привабливості та чарівності вам все до снаги. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку.

Хороший період для проведення офіційних зустрічей, зустрічі зі спонсорами, урочистих прийомів.

Гороскоп для Стрільців

У серпні Стрільці будуть сповнені енергії і здоров’я.

Зараз краще діяти спільно, а не сподіватися лише на себе. За допомогою друзів і партнерів у бізнесі вам вдасться успішно укласти угоду. Вона принесе вигоду обом сторонам.

Гороскоп для Козерогів

В останній місяць літа Козероги будуть схильні до непотрібної розтрати грошових коштів. Також краще зараз обмежити свою активність і не вступати у протиріччя з начальством. Не варто брати на себе додаткову відповідальність і зобов’язання.

Взагалі цей місяць не буде для вас легким. Особливо важко протікатиме ділове спілкування. Краще відкласти ухвалення угод і договорів, підписання важливих паперів, залагоджування юридичних питань.

Гороскоп для Водоліїв

Для Водоліїв серпень буде конфліктним. У рішенні ділових і виробничих питань буде спостерігатися зіткнення думок та інтересів.

Варто бути акуратним у словах і діях – зараз ви дуже імпульсивні. Не варто ставити до навколишніх занадто завищені вимоги, оскільки можете втратити їх симпатію і повагу.

Можливі помилкові дії, наслідком яких стануть фінансові втрати.

Гороскоп для Риб

У вас вируватиме енергія, впевненість заряджати інших на діяльність і самовіддачу.

Сприятливий період для реорганізацій на роботі, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності.

Протягом цього місяця робота з документами, підписання важливих паперів буде успішною. Активізуються громадські зв’язки, поновлюються старі корисні контакти.