Яким буде 15 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День підходить для духовних практик та релігійних ритуалів, особливо перша половина дня.

Сьогодні сприятливі заняття танцями, музикою – загалом творчість.

Хороші результати принесуть соціальні контакти.

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Слушний час для лікування, а також садівництва.

Але не можна сідати на дієту або кидати шкідливі звички.

Несприятливо до 15.30: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.

До речі, ми публікували детальний гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку.