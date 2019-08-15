PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 15 серпня

Яким буде 15 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День підходить для духовних практик та релігійних ритуалів, особливо перша половина дня.

Сьогодні сприятливі заняття танцями, музикою – загалом творчість.

Хороші результати принесуть соціальні контакти.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 12 до 18 серпня

Слушний час для лікування, а також садівництва.

Але не можна сідати на дієту або кидати шкідливі звички.

Несприятливо до 15.30: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.

До речі, ми публікували детальний гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка