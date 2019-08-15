Яким буде 15 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День підходить для духовних практик та релігійних ритуалів, особливо перша половина дня.
Сьогодні сприятливі заняття танцями, музикою – загалом творчість.
Хороші результати принесуть соціальні контакти.
Читайте: Гороскоп на тиждень з 12 до 18 серпня
Слушний час для лікування, а також садівництва.
Але не можна сідати на дієту або кидати шкідливі звички.
Несприятливо до 15.30: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.
До речі, ми публікували детальний гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку.
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