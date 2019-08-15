Літо – це не тільки час для відпусток, а ще й для саморозвитку. Що почитати влітку – читайте в матеріалі.

Яскраві враження може залишити не лише відпустка. Допоможуть пережити літню спеку та подарують неймовірну атмосферу та пригоди книги.

Що почитати влітку 2019 – читайте у добірці Фактів ICTV.

Катерина Бабкіна. Заговорено на любов

Нова збірка письменниці містить у собі переплетіння емоцій, щастя, сокровенних таємниць та сердечних ран. Тому назвати її просто віршами неможливо.

Тут перед читачем постають найсильніші почуття, сучасна буденність, свято душі, війна, яка непомітно пронизує мрії, переживання і вплітається у кожен день, у кожну думку, кожен порив серця. Тож, навіть якщо ви не дуже любите вірші, серед цієї поезії точно знайдете те, що припаде до душі.

Ukraїner. Країна зсередини

Книга написана за підсумками першої експедиції Україною від медіа-проекту Ukrainer. У ній зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни, які тривали з літа 2016-го до зими 2018-го року. Історії разом із фото показують неповторну Україну з її неймовірними пейзажами та людьми.

Подорож охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.

Ліана Моріарті. Дев’ять зовсім незнайомих людей

Це напружена психологічна історія. У ній дев’ять незнайомих людей зустрічаються на закритому курорті в лікувальному пансіонаті. Зав’язка в стилі детективу плавно перетікає в дев’ять абсолютно різних історій. Коли читач уже готовий відпочити і йому здається, що все очевидно, починається найцікавіше.

Саме ця зустріч назавжди змінює життя туристів. Ніхто з них навіть уявити не міг, що йому доведеться не тільки переглянути свій спосіб життя, а й боротися за виживання. Адже на ці десять днів усі опиняться за крок від загибелі.

Марк Менсон. Витончене мистецтво забивати на все

Автор розповідає, чому нескінченна гонитва за позитивом заважає людям розвиватися і бути щасливими.

Він вказує на те, що всі ми живемо в умовах, де суспільство занадто зациклюється на оптимістичних очікуваннях. Із самого дитинства нам нав’язують ідеали, яких ми прагнемо досягти: найвищі оцінки, досконала зовнішність, найкрутіша робота, яскраві світлини в соцмережах.

Постійно женучись за успіхом і щастям, люди намагаються уникати будь-якого негативу. Однак негативний досвід, на думку автора, надзвичайно цінний. Він звільняє від міражу щастя.

Алессандро Барікко. Море – океан

Художник, який малює море морською водою; дівчина, яка потерпає від емоцій, що змушують лякатися навіть власних кроків; професор, який пише листи уявній коханій і один за одним складає до шухлядки; жінка, як зрадила свого чоловіка й приїхала до моря приборкати пристрасть.

Усіх об’єднує готель Альмаєр, де господарями є діти. А ще спільним для всіх є одне-єдине слово, однак по-своєму безмежне, навіть чарівне, нестерпно просте – море.

Раніше Факти ICTV публікували про топ-10 книг, які варто почитати у відпустці.