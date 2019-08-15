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Факти / Lifestyle

Що потрібно для хорошого сну

7 порад, які допоможуть вам поліпшити якість сну.

Що потрібно для хорошого сну

Дотримуйтесь біоритмів. Спати необхідно приблизно 7-8 годин. Лягайте спати до 24 годин, такий сон вважається найкориснішим.

Відкладіть всі активні заняття. Зробити це необхідно приблизно за годину до сну. Вас нічого не повинно турбувати, в тому числі і світло в кімнаті.

Не допускайте гіповітамінозу. Для того, щоб ваш організм міг виробляти необхідну кількість гормону сну, в ньому має бути достатня кількість вітаміну D.

Правильна вечеря. Віона повинна бути легкою і за 2-3 години до сну.

Відмовтеся від стимуляторів. Чай, кава, різні підбадьорливі, напої що містять кофеін або карнітін, екстракт женьшеню та інші стимулятори нервової та імунної систем також будуть заважати заснути.

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Не вживайте перед сном алкоголь. Він здатний скорочувати фазу швидкого сну, через що ваш мозок і психіка не встигнуть відпочити.

Спіть в прохолодному провітрюваному приміщенні. Приємна температура для сну становить 18-20 градусів.

Нагадаємо, вчені з Массачусетського університету знайшли простий, але надійний засіб від хронічного безсоння.

 

Фото: Pixabay

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