Шкільні форми потроху відходять у минуле, і учні самостійно обирають, що носити у школу. Про моду на шкільне вбрання у 2019 році читайте в матеріалі Факти ICTV.

Шкільна мода з року у рік змінюється з новими віяннями у фешн-індустрії. Головне, щоб одяг був зручним, бо, окрім красивого вигляду, має бути комфорт.

Шкільна мода 2019 для дівчат

Для осені будуть актуальними твідовий та брючний костюми, який можна розбавляти різними базовими речами та аксесуарами. У цьому сезоні в тренді штани прямого крою, до яких можна підібрати жилетку або піджак.

Мінімалістична спідниця чорного кольору – це must have, також можна використати принт у клітинку. Таку спідницю можна міксувати з різним взуттям і верхнім одягом.

Водолазка базового кольору буде актуальною ще не один сезон, тому важливо придбати якісну річ.

Біла сорочка вільного крою, блузка без просвітлення з цікавим принтом, футболки з натуральних тканин підійдуть для формування різних луків.

Дизайнери пропонують носити одяг, прикрашений реалістичними пейзажами, коміксами, психоделічними і хижими малюнками найсміливіших відтінків.

Для шанувальниць лаконічних візерунків теж є хороша новина: улюблені клітинка, смужка і квіткові мотиви не втратять своєї актуальності після закінчення літа.

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Шкільна мода 2019 для хлопців

Класичний костюм для урочистих випадків повинен бути в гардеробі кожного підлітка. Виглядати елегантно і стильно – шлях до формування смаку. Сорочки можуть бути різних однотонних кольорів, за бажанням можна додати аксесуар – краватку або метелик.

Ну і, звичайно, взуття має відповідати обраному костюму – це туфлі або кросівки класичного типу, те, що сьогодні стильно і зручно.

У звичайні шкільні будні багато хлопців віддають перевагу спортивному стилю, так вони відчувають себе більш комфортно. Щоб модно одягатися в школу, необхідно купувати джинси або штани різних тонів: чорні, сірі, сині.

Вибираємо сорочки, джемпери, водолазки, толстовки спокійних відтінків і різних фасонів.

До речі, Факти ICTV писали, що одягнути в школу дівчатам та хлопцям, аби бути в тренді цього року.