Український лоукостер SkyUp Airlines запускає новий рейс із Києва до італійського Турина у період зимової навігації – з 12 грудня 2019 року до 28 березня 2020-го.
Літаки SkyUp Airlines будуть здійснювати авіарейси до гірськолижного курорту в Турині двічі на тиждень – в четвер та неділю.
Квитки можна придбати на сайті лоукостера з 15 серпня.
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Вартість в один бік без багажу:
Київ – Турин: від 1 410 грн;
Турин – Київ: від 1 543 грн.
Нагадаємо, SkyUp Airlines із жовтня запустить також нові рейси з Києва, Львова та Харкова до Чехії.
Джерело: SkyUp
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