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SkyUp відкриє новий рейс із Києва до Турина: дата і вартість квитків

Український лоукостер SkyUp Airlines запускає новий рейс із Києва до італійського Турина у період зимової навігації – з 12 грудня 2019 року до 28 березня 2020-го.

SkyUp

Літаки SkyUp Airlines будуть здійснювати авіарейси до гірськолижного курорту в Турині двічі на тиждень – в четвер та неділю.

Квитки можна придбати на сайті лоукостера з 15 серпня.

Читайте: SkyUp відкрила нові рейси до Іспанії з трьох міст – графік і ціни

Вартість в один бік без багажу:

Київ – Турин: від 1 410 грн;

Турин – Київ: від 1 543 грн.

Нагадаємо,  SkyUp Airlines із жовтня запустить також нові рейси з Києва, Львова та Харкова до Чехії.

Джерело: SkyUp

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