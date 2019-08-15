Є країни, які просто обов’язково потрібно відвідати у своєму житті. Ми склали список з 5 таких країн і пояснили, чому вибір ліг саме на них. Збирайте валізи.

5 країн, які потрібно обов’язково відвідати

Португалія

Самобутня, яскрава і пристрасна.

Це країна з неймовірними пляжами, смачною кухнею і терпким вином припаде до смаку навіть найвибагливішим туристам.

Тут збереглася величезна кількість середньовічних замків. А також ця країна вважається одним з головних гольф-напрямків Європи та світу.

Португалія – ​​це найближча країна, куди можна поїхати серфити.

На берегах Атлантичного океану часто проводять змагання та з’їзди відомих серфінгістів.

До речі, подейкують, що ті, хто одного разу став на хвилю, більше не зможе без цього жити.

З України найлегше добратися літаком. В середньому авіаквиток до Португалії українцю обійдеться від 4 000 грн на WizzAir. Якщо брати квитки за кілька місяців, то є можливість придбати і до 3 000 грн.

Можна, звичайно, і на автобусі/машині, проте така поїздка у вас займе майже дві доби і може виявитися дорожчою, ніж авіаквиток.

Ісландія

Північне сяйво, пейзажі, безліч фантастичних водоспадів і гейзерів – ось чому варто поїхати до Ісландії.

Ще сюди їдуть заради тематики “вулканізму”, тобто дивляться вулкани, поля викинутої і застиглої сотні років назад лави, печери, які утворені лавою, гарячі джерела.

В Ісландії дивовижний клімат завдяки Гольфстріму: навіть влітку тут лежить сніг на дуже невеликій висоті, але теплі океанські течії роблять клімат відносно м’яким.

Варто відзначити, що дістатися до Ісландії – дороге задоволення, на яке треба накопичити грошей. Краще один раз побачити вживу, ніж прочитати сотні матеріалів з фото.

Так що, хочете побачити “Ісландію в мініатюрі” і недорого – летіть на острови Лансероте і Мадейра, куди Ryanair доставить вас з Європи за 20-30 євро.

Хочете ті ж вулкани, застиглу лаву і гарячі джерела на тлі величної північної природи – тримайте гаманець ширшим і летіть в Ісландію.

Фінляндія

Тут все просто: цьогоріч Фінляндія обігнала Норвегію в рейтингу найщасливіших країн. Просто цікаво, як і чим живе найщасливіше населення.

Ця країна славиться найчистішим повітрям і унікальними пейзажами. Тут тисячі озер і лісів, які завжди поруч, де б ви не знаходилися.

У Фінляндії налічується 40 національних парків. До речі, тут теж можна насолодитися Північним сяйвом.

У фінській Лапландії його можна побачити приблизно 200 разів на рік на тлі безхмарного неба. Ну, звичайно, ще потрібно зустрітися з Санта Клаусом і знову повірити у казку, завдяки особливій атмосфері.

До того ж, Фінляндія – одна з кращих країн, де можна просто насолодитися тишею.

З України можна легко і недорого (від 2 500 грн і вище) дістатися на літаку за 5 годин, або ще дешевше – на автобусі, проте тягнутися доведеться близько 30 годин.

В’єтнам

По-перше, це одна з найдешевших країн для мандрівників. Денний бюджет на двох у середньому $54, де $21 забере житло, харчування – $19, а транспорт і розваги десь $14.

Тут можна освоїти кайт в Муйне, побачити рисові тераси Сапи, покататися на човнику Драконячою бухтою, відлежатися на райському пляжі острова Фукуок або помилуватися імператорським палацом у Хюе – це по-друге.

До слова, тут можна орендувати байк на день за $5 – і цілком насолодитися азіатськими пейзажами та атмосферою.

Сама країна дуже дешева, проте не радимо брати прямий рейс з України до В’єтнаму – це буде дорого.

Для того, щоб долетіти дешевше, варто придбати квитки на рейс з Києва до Бангкока, Пекіна або на Шрі-Ланку, а там сісти в літак Air Asia. Це азіатський лоукостер, як європейський Ryanair, так що дешево доставить вас у будь-яку точку континенту.

Люксембург

Тут теж все просто: в Люксембурзі найвищі зарплати у світі.

У державі також найвища у світі офіційна мінімальна зарплата, яка становить $1921, а середній заробіток у Люксембурзі становить на сьогоднішній день рекордні $4 090.

Цікаво подивитися, як живе суспільство з найвищими зарплатами на цій планеті.

До того ж, маленький Люксембург може вас здивувати. Тут дійсно багато пам’яток, гідне місце серед яких займають чудові замки.

Оглядова екскурсія по місту, Національний музей, готичний собор Нотр-Дам, Палац Великого Герцога, Еш-Сюр-Альзет, Еслінг, Національний музей історії і мистецтва – це все компактний, але дуже цікавий Люксембург.

Полетіти з України можна за 3 000 грн і вище. Це займе 7 годин вашого часу. Їхати на наземному транспорті потрібно 34 години, що забере в середньому 2 200 грн.

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