Чорниця, гіркий шоколад, вівсянка, лосось і чиста вода допоможуть відволіктися від сторонніх справ і сконцентруватися на роботі.

5 продуктів для концентрації уваги:

Чорниця. Цей продукт заряджає організм бадьорістю, сприяє підвищенню концентрації уваги і збільшенню мозкової активності.

Гіркий шоколад. Він піднімає рівень серотоніна і ендорфіна, які безпосередньо пов’язані з рівнем концентрації уваги. Також цей продукт є джерелом корисних антиоксидантів, вітамінів і мінералів, таких як калій, мідь і магній, які допомагають контролювати кров’яний тиск. Він відрізняється низьким вмістом жирів та цукру, що добре впливає на загальний стан організму.

Вівсянка. Вівсяні пластівці заряджають мозок енергією і сприяють продуктивній роботі, так як містять в собі вітаміни групи PP, E, H і B.

Лосось. Омега-3 жирних кислот, які допомагають відновлювати клітини головного мозку, уповільнюють зниження когнітивних функцій, а також зміцнюють пам’ять.

Чиста вода. Спрага і зневоднення провокує втому, тому візьміть за правило ставити склянку води перед початком робочого процесу.

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До слова, австралійські вчені прийшли до висновку, що робота в офісі підвищує ризик передчасної смерті.