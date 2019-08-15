Щорічно 19 серпня в Україні відзначають Яблучний Спас, Другий Спас або Преображення Господнє. Що обов’язково потрібно зробити в це свято, читайте на Фактах ICTV.

19 серпня православна церква відзначає Яблучний Спас. У цей день прийнято ходити до церкви на службу і освячувати кошики з фруктами, серед яких почесне місце займають яблука.

Вранці потрібно обов’язково сходити до церкви на службу і освятити яблука, груші, виноград, мед можна також покласти в кошик, а ще пучок колосків жита і пшениці.

Прийшовши додому, в першу чергу, потрібно розговітися: з’їсти часточку яблука, зануривши його в мед, а тільки потім приступати до прийому іншої їжі.

Їжа до святкового столу подавалася пісна, бо все ще триває Успенський піст, але яблука повинні обов’язково бути присутнім у всіх видах: свіжі, печені, варені.

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Наші предки вважали, що якщо, відкушуючи освячене яблуко, загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

У цей день потрібно обов’язково спекти яблучний пиріг, зварити варення або компот з яблук і почастувати рідних і близьких, а тільки потім їсти самому.

На Яблучний Спас прийнято зустрічати захід, бо вважається, що з цим днем закінчується літо і починається осінь.

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