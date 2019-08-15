Немає ніякого загального уявлення про те, як має пройти розставання. Але є кілька порад, які допоможуть пом’якшити процес.

Поясніть причину розставання

Постарайтеся визначити проблеми і пояснити чому ви не бачите альтернативи розставанню. Ваші аргументи не мають носити подвійного сенсу. Також будьте акуратними з прикладами з життя.

Не звинувачуйте

Звинувачення – це позиція слабких. Людина, з якою ви провели чудовий час, не заслуговує того, щоб бути приниженою. Не ставте її в позицію винного. Якщо хочете звинуватити когось – звинувачуйте себе.

Уникайте спогадів

Ви обов’язково згадайте найприємніші моменти, які були проведені разом. Примусьте себе мовчати про минуле і переривайте розмову партнера, якщо він вирішить заговорити про це. Також постарайтеся вибрати нейтральне місце для розриву відносин.

Не пропонуйте залишитися друзями

Пропозиція залишитися друзями може поселити надію у серці партнера. А вам потрібно дати зрозуміти, що відносини завершилися і їх вже не повернути.

Не переходьте на крик

Підвищені тони точно не дадуть можливості розставанню пройти безболісно. Ви можете пошкодувати про те, що сказали і спробувати вибачитися. В такому випадку будьте готові до іще одного раунду розставання.

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Нагадаємо, перш ніж розірвати відносини, психологи радять визнати, що вони зіпсувалися.

За матеріалами: Marie Claire