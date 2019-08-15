Як правильно скласти плани і цілі на рік – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ми зібрали кілька слушних порад для вас, які допоможуть зібратися в купу і сміливо йти до своєї мрії.

Для того, щоб правильно скласти плани і цілі на рік, потрібно:

Створити документ бачення (Уявіть себе через рік і записуйте все, що хотіли б, щоб сталося. Це дозволяє візуалізувати майбутнє. Пишіть це в теперішньому часі)

(Уявіть себе через рік і записуйте все, що хотіли б, щоб сталося. Це дозволяє візуалізувати майбутнє. Пишіть це в теперішньому часі) Запишіть свої цілі (Це короткий список, який нагадує вам про головні пріоритети у всіх ваших категоріях життя)

(Це короткий список, який нагадує вам про головні пріоритети у всіх ваших категоріях життя) Виміряйте роботу (Щоквартально / щомісячно / щотижня / щодня)

Давайте докладніше розберемо, як використовувати кожен з цих інструментів або процесів.

Візуалізація

Добре опишіть бачення того, чого б хотіли досягти наступного року. Викладайте у теперішньому часі дуже зрозумілою і лаконічною мовою.

Прикріпіть фото, які вам подобаються і надихають.

Пишіть коротко. Мета полягає в тому, щоб дійсно візуалізувати, де ви хотіли б бути через рік.

Цілі

Створіть колесо життя, засноване на ваших цілях.

Завдання тут – розставити пріоритети.

Ось деякі приклади:

Робота

Стосунки

Здоров’я

Фінанси

Друзі

Творчість

Лідерство

Сім’я

Звідти записуйте мету для кожної з цих життєвих складових.

Важливо чітко зазначити, чого ви хочете: конкретне формулювання, час, що для цього потрібно.

Ваші цілі повинні бути прив’язані до бажаного результату.

Оберіть головну мету, яка буде трохи перевершувати те, чого, на вашу думку, ви можете досягти.

Це і буде ключовою мотивацією.

Щойно ви почнете досягати ці цілі, колесо життя почне набирати обертів, що дозволить вам ставити мету все вищу і вищу.

Фото: Boho Berry

До речі, якщо поставите собі цілі бути модним у новому році, то у нас є кілька порад щодо того, що обіцяють модні тренди 2019.

Вимірювання

Тут все просто. Перевіряйте себе, часто нагадуйте про свої цілі, перечитуйте і уявляйте.

Щокварталу – оновлюйте документ бачення і колесо життя.

Щомісяця – ретроспективний перегляд.

Щотижня – огляд річних цілей, щомісячних пріоритетів і запис щотижневих пріоритетів (3 особистих / 3 професійних).

Щодня пишіть собі по 3 пріоритети.

Нагадаємо, раніше Фактам ICTV сімейний психолог Ольга Жадан розповідала, як краще ставити цілі.