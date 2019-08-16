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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 16 серпня

Яким буде 16 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

У цей день бажано відмовитися від важливих починань, запуску великих проектів і фінансових угод.

Сьогодні варто усамітнитися або звести до мінімуму контакти з іншими людьми, щоб зануритися у власні емоції.

Рішення про взаємини різного роду краще не ухвалювати, також варто пам’ятати, що розуміння того, що відбувається може бути спотворено.

Заплановані на сьогодні зустрічі і домовленості можуть зірватися.

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Бажано зайнятися практиками, які спрямовані на зняття нервового напруження або дають можливість підійти до ситуації більш спокійно.

Несприятливим вважається брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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