Медовий Спас або Маковія завжди відзначають 14 серпня.
Медовий Спас має багато інших назв, але завжди припадає на 14 серпня.
Перший Спас, Спас на воді, Маковий Спас, Маковія – все це відноситься до одного свята.
Традиційно 14 серпня у церквах святять мак, волошки і чорнобривці.
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А Медовим його називають, бо у цей день пасічники починають збір меду. Тільки після його освячення в церкві на Маковія можна було розговлятися.
У Перший Спас починається Успенський піст – спасівка, який триває два тижні.
Є ще Другий або Яблучний Спас (19 серпня) і Третій або Горіховий Спас (29 серпня).
Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди Медового Спаса.
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