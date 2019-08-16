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Факти / Lifestyle

Коли Медовий Спас 2019 – дата

Медовий Спас або Маковія завжди відзначають 14 серпня.

Медовий Спас

Медовий Спас має багато інших назв, але завжди припадає на 14 серпня.

Перший Спас, Спас на воді, Маковий Спас, Маковія – все це відноситься до одного свята.

Традиційно 14 серпня у церквах святять мак, волошки і чорнобривці.

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А Медовим його називають, бо у цей день пасічники починають збір меду. Тільки після його освячення в церкві на Маковія можна було розговлятися.

У Перший Спас починається Успенський піст – спасівка, який триває два тижні.

Є ще Другий або Яблучний Спас (19 серпня) і Третій або Горіховий Спас (29 серпня).

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди Медового Спаса.

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