Криза змушує українців купувати одяг у секонд-хендах. Однак багато хто навіть не здогадується, що піддає себе великій небезпеці.

Журналісти Ранку у великому місті на ICTV зібрали кілька жахливих фактів.

1. На Київщині дівчина накупила обновок у популярному секонд-хенді, а через тиждень її шкіра покрилася моторошними пухирями.

Справа в тому, що перед продажем одяг в таких магазинах обробляють небезпечним для здоров’я формальдегідом. У людей з чутливою шкірою це може викликати страшні реакції, навіть після третього прання.

2. Кілька років тому Україною прокотилася епідемія. Люди, які купували б/к одяг, стали скаржитися лікарям на черв’яків під шкірою. Пізніше з’ясувалося, що це був грибок.

3. У деяких магазинах під виглядом нового продають той же секондхендовский одяг. На нього пришивають нові цінники.

Як не стати жертвою?

Одягнули светр із секонд-хенду, і раптом у вас з’явився висип? Негайно йдіть до лікарні. Якщо з’ясується, що захворіли ви дійсно через одяг, звертайтеся у санстанцію та в поліцію.

Перш, ніж носити речі з секонду, гарненько їх виперіть. Декілька разів.

Якщо у вас з’явилися підозри, що річ, що висить у звичайному магазині, не нова, ви маєте право вимагати сертифікат якості товару. Повинні бути присутні всі фабричні бирки. Виявили порушення? Звертайтеся у товариство захисту прав споживачів.

Тим часом, німецькі депутати не соромляться купувати в секонд-хендах одяг відомих брендів.