Криза змушує українців купувати одяг у секонд-хендах. Однак багато хто навіть не здогадується, що піддає себе великій небезпеці.
Журналісти Ранку у великому місті на ICTV зібрали кілька жахливих фактів.
1. На Київщині дівчина накупила обновок у популярному секонд-хенді, а через тиждень її шкіра покрилася моторошними пухирями.
Справа в тому, що перед продажем одяг в таких магазинах обробляють небезпечним для здоров’я формальдегідом. У людей з чутливою шкірою це може викликати страшні реакції, навіть після третього прання.
2. Кілька років тому Україною прокотилася епідемія. Люди, які купували б/к одяг, стали скаржитися лікарям на черв’яків під шкірою. Пізніше з’ясувалося, що це був грибок.
3. У деяких магазинах під виглядом нового продають той же секондхендовский одяг. На нього пришивають нові цінники.
Як не стати жертвою?
Одягнули светр із секонд-хенду, і раптом у вас з’явився висип? Негайно йдіть до лікарні. Якщо з’ясується, що захворіли ви дійсно через одяг, звертайтеся у санстанцію та в поліцію.
Перш, ніж носити речі з секонду, гарненько їх виперіть. Декілька разів.
Якщо у вас з’явилися підозри, що річ, що висить у звичайному магазині, не нова, ви маєте право вимагати сертифікат якості товару. Повинні бути присутні всі фабричні бирки. Виявили порушення? Звертайтеся у товариство захисту прав споживачів.
Тим часом, німецькі депутати не соромляться купувати в секонд-хендах одяг відомих брендів.