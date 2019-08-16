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Смартфони для геймерів: топ-10 гаджетів

Експерти назвали найкращі смартфони для відеоігор у 2019 році.

Samsung Galaxy S10

На першому місці серед найкращих смартфонів для геймерів опинився Asus ROG Phone 2, який працює на базі процесора Snapdragon 855 Plus.

Гаджет працює під управлінням ОС Android 9 Pie і оснащений екраном з діагоналлю 6,59 дюймів з частотою 120 Гц і 12 ГБ оперативної пам’яті.

На другий рядок рейтингу поставили One Plus 7 Pro, базою для якого служить Snapdragon 855.

Його 6,67-дюймовий AMOLED екран працює на частоті 90 Гц. Залежно від версії він оснащений 6-12 ГБ оперативної пам’яті і 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті.

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На третьому місці серед лідерів для геймерів опинилася лінійка смартфонів Samsung Galaxy S10 з процесором Snapdragon 855 або Exynos 9820, яка працює на операційній системі Android 9 Pie.

Залежно від версії, він буде оснащений екраном 5,8-6,4 дюйми. Оперативна пам’ять гаджета варіюється від 6 до 8 ГБ, а вбудована – від 128 ГБ до 1 ТБ.

Також для відеоігор найкраще підходять смартфони:

  • Xiaomi Black Shark 2;
  • Razer Phone 2;
  • Nubia Red Magic 3;
  • Huawei Mate 20 X;
  • Honor Play;
  • Xiaomi Pocophone F1;
  • Xiaomi Redmi K20 Pro.

До слова, компанія Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A10s.

Джерело: Android Authority

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