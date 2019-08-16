Експерти назвали найкращі смартфони для відеоігор у 2019 році.

На першому місці серед найкращих смартфонів для геймерів опинився Asus ROG Phone 2, який працює на базі процесора Snapdragon 855 Plus.

Гаджет працює під управлінням ОС Android 9 Pie і оснащений екраном з діагоналлю 6,59 дюймів з частотою 120 Гц і 12 ГБ оперативної пам’яті.

На другий рядок рейтингу поставили One Plus 7 Pro, базою для якого служить Snapdragon 855.

Його 6,67-дюймовий AMOLED екран працює на частоті 90 Гц. Залежно від версії він оснащений 6-12 ГБ оперативної пам’яті і 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Читайте: Xiaomi Black Shark 2 Pro – ціна та характеристики нового ігрового смартфона

На третьому місці серед лідерів для геймерів опинилася лінійка смартфонів Samsung Galaxy S10 з процесором Snapdragon 855 або Exynos 9820, яка працює на операційній системі Android 9 Pie.

Залежно від версії, він буде оснащений екраном 5,8-6,4 дюйми. Оперативна пам’ять гаджета варіюється від 6 до 8 ГБ, а вбудована – від 128 ГБ до 1 ТБ.

Також для відеоігор найкраще підходять смартфони:

Xiaomi Black Shark 2;

Razer Phone 2;

Nubia Red Magic 3;

Huawei Mate 20 X;

Honor Play;

Xiaomi Pocophone F1;

Xiaomi Redmi K20 Pro.

До слова, компанія Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A10s.

Джерело: Android Authority