Як оригінально привітати свого вчителя та який креативний подарунок вручити – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

З нагоди Дня знань 1 вересня батьки та діти полюбляють робити подарунки вчителям. Проте часи сервізів давно минули. Факти ICTV зібрали оригінальні та корисні ідеї для подарунків вчителю.

До слова, всі наведені нижче варіанти для подарунків коштують не більше 500 грн.

Вчителі – це ті люди, яким досить часто дарують квіти, тому красива ваза в їх господарстві буде не зайвою. Однак до вибору цього предмета інтер’єру потрібно підійти креативно – оригінальний дизайн, натуральні матеріали і гравюра в цьому допоможуть.

У кожного вчителя в загашнику є улюблені фрази, які він раз у раз використовує у спілкуванні з учнями. Можна замовити предмет гардероба, на якому буде написана ця фраза. Наприклад, футболку з написом Поки запишу олівчиком.

Для біологів можете купити живокуб з якоюсь екзотичною рослиною.







Стоп сервізи! Креативні і недорогі подарунки вчителям на 1 вересня / 2 фотографии

Екобокс або живокуб – це дерев’яна коробка (вона ж буде горщиком), в якій знаходиться насіння та спеціальний грунт.

Також можна обрати звичайні речі, до яких усі звикли, але у креативному виконанні – ручки, глобуси, книги, блокноти. Наприклад, скляний глобус, дизайнерська ручка, блокнот з іменним гравіюванням або обкладинка на класний журнал з написом Кожному по заслугах.

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Вчителю хімії піднесіть набір спецій для барбекю у звичній для нього упаковці.

Зайвим для будь-якого вчителі не буде термокружка, вибір яких у магазинах просто неймовірний.











Стоп сервізи! Креативні і недорогі подарунки вчителям на 1 вересня / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що зміниться з 1 вересня у школах.

Джерело: Хочу вже, Super pupers

Фото: Хочу вже, Super pupers, dreamstime