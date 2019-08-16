Як зібрати дитину до школи, що з одягу та канцелярії необхідно придбати, а від чого – краще утриматись? Факти ICTV спрогнозували складність вибору і зробили добірку базових речей для школи.

Лічені дні лишаються до початку осені. І коли для одних вересень – це своєрідний перехід від динамічного життя влітку до поступового завмиранням восени, то для інших – це лише початок справжнього квесту. І ці інші, як ви можете здогадатися, школярі.

Для батьків цей період не менш цікавий. Різниця лише в тому, що увесь спектор емоцій вони переживають не на святковій лінійці, а значо раніше – коли турботливо й нервово роздумують, як підготувати дитину до школи.

Базові поради, що збережуть нерви та допоможуть заощадити

Перш ніж перейти до переліку необхідних атрибутів шкільного одягу та приладдя, наполегливо рекомендуємо вам ознайомитися з важливими тезами нижче. Вони допоможуть мінімізувати стрес під час купівлі усього шкільного та попередять емоційне вигорання.

Отож рецепт заощадливих покупок з хорошим настроєм такий:

Список. Озброїтися списком необхідних речей досить важливо. Так ви убезпечите себе від купівлі непотрібного і швидко зорієнтуєтеся в магазині.

Озброїтися списком необхідних речей досить важливо. Так ви убезпечите себе від купівлі непотрібного і швидко зорієнтуєтеся в магазині. Попередня ревізія. У народі це називається досить просто – прицінитися та розгледіти асортимент. Це стосується купівлі, як правило, одягу та взуття. Хоча незайвим буде зазирнути у крамницю з канцелярським приладдям, щоб зорієнтуватися у вартості якісного наплічника.

У народі це називається досить просто – прицінитися та розгледіти асортимент. Це стосується купівлі, як правило, одягу та взуття. Хоча незайвим буде зазирнути у крамницю з канцелярським приладдям, щоб зорієнтуватися у вартості якісного наплічника. Планування бюджету. Для початку варто визначити суму, яку ви готові витратити для купівлі шкільної атрибутики, і вже відштовхуючись від неї – обирайте. Так буде значно простіше й оперативніше. З усіх можливих варіантів, ви опускатимете саме ті, вартість яких виходить за межі спланованих фінансів. Попередня ревізія крамницями допоможе вам зорієнтуватися у вартості речей. Не забувайте свої планування резюмувати у складеному списку, щоб усі позиції та розрахунки були під рукою.

Для початку варто визначити суму, яку ви готові витратити для купівлі шкільної атрибутики, і вже відштовхуючись від неї – обирайте. Так буде значно простіше й оперативніше. З усіх можливих варіантів, ви опускатимете саме ті, вартість яких виходить за межі спланованих фінансів. Попередня ревізія крамницями допоможе вам зорієнтуватися у вартості речей. Не забувайте свої планування резюмувати у складеному списку, щоб усі позиції та розрахунки були під рукою. Купуйте завчасно. Батьки ошукують себе думаючи, що за кілька днів до початку навчального року можна придбати речі значно дешевше. Низька вартість може позначитися на якості та й асортимент лишатиме бажати кращого. Саме у міжсезоння можливі ярмарки з вигідними пропозиціями.

Важливо! Усі рішення щодо оновлення шкільного гардеробу та предметів канцелярії необхідно погоджувати зі своїми дітьми. Для школярів закупи до навчального року – це творчий процес, і несправедливо обмежувати їхню участь в ньому.

Шкільна форма: одяг та взуття

Перш ніж обирати шкільну форму – її фасон та колір – дуже важливо з’ясувати вимоги школи, де навчається ваша дитина. Попередня бесіда з класним керівником допоможе вам зорієнтуватися у шкільному дрес-коді. Такий крок важливий передусім для батьків першачків.

Придбати шкільну форму та канцелярію ви можете у спеціалізованих магазинах, на шкільних ярмарках, а також в онлайн-крамницях. Кожен формат шкільних закупів має як позитиви, так і приховані ризики, тому важливо попередньо зважити всі “за” і “проти”.



Якщо сервіс та комфорт досить важливі показники для вас, і ви готові за них платити, тоді не вагаючись обирайте торгові центри і спеціалізовані магазини. Утім, якщо прагнете заощадити доречно скористатися послугами шкільних ярмарків та онлайн-крамниць. Але важливо пам’ятати, що демократичні ціни та широкий асортимент товару можуть нівелюватися якістю та обслуговуванням.

Купуючи на шкільних ярмарках будьте готові до браку примірочних, касових апаратів, необхідності розраховуватись переважно готівкою та несприятливих погодних умов. Придбані речі в онлайн-магазинах можуть невідповідати заявленому опису та якості товару.

Обираючи взуття дітям, врахуйте чотири важливих критерії: зручність, практичність, якість та вигляд. Саме від якості обраного взуття залежатиме тривалість його “життя” та комфорт для дітей.

Комплект форми для дівчаток

Складатиметься зі святкової блузи, вишиванки, спідниці, жакету та брюк. Асортимент можна доповнити ще й сарафаном, все залежить від уподобань ваших доньок і шкільних стандартів. Потурбуйтеся про повсякденний верх одягу. Приміром, кілька блузок та светриків.

Знадобляться також колготки й гольфики. Для уроків фізичної культури необхідно придбати спеціалізований одяг та взуття: спортивний костюм, кросівки або макасини. Вартість мінімального комплекту з перелічених вище речей становить близько 3 тис. грн. Все залежить від кількості товарів і їх цінників.

Комплект шкільної форми для хлопчиків

Обирати форму для хлопців варто максимально прогнозовано. Не зайвим буде придбати додатковий комплект одягу. Складатиметься він зі штанів, жакету, святкової сорочки, вишиванки, краватки або метелика. Не забудьте про пасок. Асортимент можна доповнити желетом. Для хлопчиків теж важливо мати кілька повсякденних сорочок та светрів. Потурбуйтеся і про відповідний одяг та взуття для занять спортом. Вартість мінімального комплекту для хлопчиків стартує від 3 тис. грн.

Важливо! У наш час немає поняття дефіциту, тому купуйте речі раціонально. Необхідно забезпечити школяра такою кількістю одягу, щоб він виглядав охайно. Значна частина навчального року припадає на холоди, відтак придбати додаткові кофтинки зайвим не буде. Обираючи форму – орієнтуйтеся на склад і надавайте перевагу натуральним матеріалам.

Канцелярія

Визначальним показником під час купівлі канцтоварів, є клас до якого переходить школяр. Наведений нижче список є базовим та орієнтовним, але не кінцевим у своїй варіативності. Вартість необхідної канцелярії в цьому році стартує від 300 до 500 грн. Все залежить від цінових характеристик і кількості товару.

Отож базовий канцелярський набір складатиметься з такого:

Щоденник. Папка для зошитів. Закладки для книг. Пенал. Наповнення пеналу: ручки з синіми та червоними стрижнями, кольорові гелеві або масляні ручки, коректор, простий олівець, креслярське приладдя, гумка, підстругачка. Зошити. Їхня кількість – загальна та аркушна, розграфленість та дизайн залежатиме від того, в якому класі навчається дитина. Молодшій школі варто купувати в косу лінію та клітинку, середній і старшій – теж в клітинку і в лінію. Обкладинки для зошитів, щоденника й підручників. Також потурбуйтеся про обгортки для друкованих зошитів. Їх доведеться підбирати в магазині індивідуально. Альбом для малювання, якщо є актуальний предмет. Також варто докупити: фарби, кольорові олівці, фломастери, пензлі. Допоміжні матеріали для творчості: кольоровий картон та папір, клей, ножиці, пластилін і дошки для ліплення. Навчальні посібники, хрестоматії, словники, що відповідатимуть віку учня. Також необхідно придбати якісний та вмісткий наплічник, куди можна покласти все перелічене вище.

Раніше ми писали, як обрати рюкзак для школи.