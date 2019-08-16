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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 16 серпня

16 серпня іменини святкують Антон, Іван, Кузьма, Соломія та Микола. Народні прикмети на 16 серпня, читайте на Фактах ICTV.

День Матері 2019

16 серпня свято у всіх, хто носить ім’я Антон, Іван, Кузьма, Соломія та Микола, адже вони відзначають свій День ангела. Тому не забудьте у цей день привітати своїх близьких та рідних.

Народні прикмети на 16 серпня

За народним календарем 16 серпня Ісаакія Малинника або Антона Вітровія. У цей день приходить час збирати врожай малини і робити на зиму заготовки з цієї ароматної ягоди. Також 16 серпня вже дозрівали лісові горіхи.

Читайте: Календар свят на серпень 2019

  • Який Ісаакій – такий і жовтень.
  • Сильний вітер на Антона – до холодної зими.
  • 16 серпня не можна замітати, щоб не вимести своє щастя.
  • Який Ісаакій, таким, відповідно до прикметами, буде і Миколая  на 19 грудня.
  • На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.
  • Теплий вітер – взимку буде багато снігу, але сильні морози не вдарять.
  • Якщо в цей день народжувався хлопчик, то говорили, що він буде відчайдушним. Іншими словами, ” вітер у голові”. Народжена в цей день дівчинка, як вважали, мала воістину чоловічий характер.

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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