16 серпня іменини святкують Антон, Іван, Кузьма, Соломія та Микола. Народні прикмети на 16 серпня, читайте на Фактах ICTV.

16 серпня свято у всіх, хто носить ім’я Антон, Іван, Кузьма, Соломія та Микола, адже вони відзначають свій День ангела. Тому не забудьте у цей день привітати своїх близьких та рідних.

Народні прикмети на 16 серпня

За народним календарем 16 серпня Ісаакія Малинника або Антона Вітровія. У цей день приходить час збирати врожай малини і робити на зиму заготовки з цієї ароматної ягоди. Також 16 серпня вже дозрівали лісові горіхи.

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Який Ісаакій – такий і жовтень.

Сильний вітер на Антона – до холодної зими.

16 серпня не можна замітати, щоб не вимести своє щастя.

Який Ісаакій, таким, відповідно до прикметами, буде і Миколая на 19 грудня.

На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.

Теплий вітер – взимку буде багато снігу, але сильні морози не вдарять.

Якщо в цей день народжувався хлопчик, то говорили, що він буде відчайдушним. Іншими словами, ” вітер у голові”. Народжена в цей день дівчинка, як вважали, мала воістину чоловічий характер.

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