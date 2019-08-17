Яким буде 17 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Сьогодні краще мінімізувати соціальні контакти, особливо з авторитетними людьми.
День сприятливий для садових робіт. Також корисні прогулянки на природі, особливо біля водойм.
Потрібно звернути увагу на своє здоров’я. Бажано слідкувати за хребтом, не перенапружувати його, а також берегти зір. Для цього варто робити гімнастику для очей.
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Крім того, вдалою може бути будь-яка активність, пов’язана з творчістю, а також інтелектуальна діяльність.
У стосунках існує ймовірність напруження, тому зайвий раз не варто підливати олії у вогонь.
До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.