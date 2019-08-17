Яблучний Спас в 2019 році будуть відзначати 19 серпня, як і щороку.

Яблучний Спас 2019 відзначається в серпні. Назва спас – це похідне від спаситель. Дата його святкування фіксована – 19 серпня.

Вважається, що саме у цей день природа починає переходити до осені. Ночі стають довшими і холодними.

Для людей це пора нового врожаю. Скрізь дозрівають плоди стиглих яблук. Новий урожай освячують у церкві і тільки після цього можна їсти овочі та фрукти.

В цей день також влаштовують народні гуляння і пригощають яблучною випічкою всіх охочих.

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Яблучний Спас припадає на час Успенського посту, проте на честь свята дозволяється їсти рибу і пити вино.

Варто наголосити, що до настання цього свята в стародавні часи не їли ніяких плодів, крім огірків. Решта овочів та фруктів дозволялося вживати тільки після освячення у церкві в цей день.

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди Медового Спаса.