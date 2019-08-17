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Названа можлива дата анонсу iPhone 11

Новий смартфон компанії Apple можуть представити публіці вже 10 вересня.

iPhone 11 камера

У тестовій збірці операційної системи iOS 13 є інформація про дату презентації iPhone 11. Вона повинна відбутися 10 вересня.

В операційній системі знайшли зображення з назвою HoldForRelease, на якому можна побачити зазначену дату календаря.

Вона збігається з графіком Apple минулих років. Найближчими днями компанія повинна офіційно назвати дату презентації.

Читайте: Презентація Apple 2019: що відомо про нові iPhone

Також очікується, що будуть представлені Apple Watch у керамічних і титанових корпусах.

До слова, з’явилася можлива дата виходу нових моделей iPhone.

Джерело: iHelp BR

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