Новий смартфон компанії Apple можуть представити публіці вже 10 вересня.
У тестовій збірці операційної системи iOS 13 є інформація про дату презентації iPhone 11. Вона повинна відбутися 10 вересня.
В операційній системі знайшли зображення з назвою HoldForRelease, на якому можна побачити зазначену дату календаря.
Вона збігається з графіком Apple минулих років. Найближчими днями компанія повинна офіційно назвати дату презентації.
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Також очікується, що будуть представлені Apple Watch у керамічних і титанових корпусах.
До слова, з’явилася можлива дата виходу нових моделей iPhone.
Джерело: iHelp BR
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