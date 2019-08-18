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До +37. Коли в Україну повернеться спека

На територію України повертається спекотна погода.

До +37. Коли в Україну повернеться спека

У понеділок, 19 серпня, температура повітря складе 25° – 30°.

До середини тижня очікується підвищення до 32° – 37° на півдні, центрі та сході України.

Читайте: Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)

Однак 22 серпня спека може трохи ослабнути в західних і північних областях.

На заході України протягом тижня очікуються локальні опади.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.

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