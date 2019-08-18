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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 18 серпня

Яким буде 18 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Перша і друга половина дня сильно відрізнятимуться.

На початок дня варто планувати справи, в яких знадобляться сміливість і ризик. Добре підійдуть і будь-які активні заняття.

Оскільки спілкування в цей час може бути емоційним та упередженим, варто чітко розуміти мету діалогів.

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У другій половині дня варто віддати перевагу творчим справам, можливо, надати допомогу і підтримку оточуючим.

Можна займатися помірними фізичними навантаженнями або питаннями здоров’я. В цей час не варто перенапружуватися.

Несприятливим сьогодні вважається початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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