19 серпня християни відзначають Яблучний Спас або Другий Спас. Факти ICTV підготували для вас прикмети, ритуали і ворожіння на це свято.

Наші предки вірили, що на Другий Спас прокидаються потойбічні сили, які прихильні до людей і готові виконати бажання.

Саме тому практикувалися замовляння та різні ритуали й ворожіння на благополуччя, красу, любов і, звичайно, судженого.

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Ворожіння та ритуали на Яблучний Спас

Що доля тобі готує

Слід взяти шкірку, підійти до вогню і стати до нього спиною.

У палаюче полум’я через ліве плече кинути шкірку. І відразу ж слід простежити, що з нею станеться.

Що сталося зі шкіркою? Розшифровка Якщо вона згортається неприємності Шкірка випрямляється віщує вдалий рік Якщо її форма не змінюється, а сама вона практично ніяк не реагує на полум’я на людину чекають або хвороби, або одруження

Суджений ряджений

Існує цікаве ворожіння на Яблучний Спас, яке може підказати ім’я судженого.

Зрізати однією смужкою шкурку яблука і кинути її у багаття. Потрібно уважно придивитися до її форми. Яку літеру нагадує – з тієї й починатиметься ім’я вашого судженого.

“Уж замуж невтерпеж!”

Для цього ворожіння знадобляться багаття, мотузка і, власне, яблуко. Яблуко необхідно повісити на мотузці. Ті, хто ворожать, підходять до багаття і гарненько закручують яблука. Той, у кого першим яблуко впаде у багаття, раніше з усіх присутніх одружиться.

Міцне кохання

Зміцнити почуття між закоханими можна, з’ївши одночасно з коханою людиною розломлене на рівні частини яблуко. Плід повинен бути красивим.

Чи здійсниться бажання?

Потрібно взяти три однакових за розміром яблука жовтого, зеленого і червоного кольорів, скласти у корзину або коробку, загадати бажання та уявити, як воно збувається.

Закривши очі, яблука перемішати і витягнути одне з них.

Червоне означає виконання задуманого, жовте – доведеться потрудитися, щоб воно здійснилося. Зелене яблуко означає, що бажання не збудеться.

Поцілуй мене, удача!

На удачу на весь рік ворожать таким чином: верхівка плоду зрізається до насіння.

Якщо вони утворюють красивий симетричний візерунок – буде радість, кохання та матеріальне благополуччя.

Ворожіння на гроші

Дізнатися, чи збільшиться дохід, можна, кинувши яблуко вгору. Впаде справа – до зростання прибутків, зліва – залишиться незмінним. Якщо впало по центру – тяжке матеріальне становище.

Прикмети:

На мед злітаються бджоли – до добробуту в домі.

Якщо при посіві пшениці, дме північний вітер, то колосся вродять великі.

Чисте безхмарне небо – до морозної зими.

Якщо на Яблучний спас, листя на деревах пожовкло – погода незабаром зміниться і сильно похолодає.

Багато шпаків на деревах – до суворого січня.

У цей день не можна вбивати і проганяти навіть найбільш набридливих комах.

Якщо на руку сяде одночасно дві мухи – збудуться бажання і прийде удача.

Хто на Спаса пригостить жебрака урожаєм, наступний рік проведе у достатку.

Яка погода на Спаса – такою буде і на Покрову (14 жовтня).

Якщо на мед, поставлений на стіл під час торжества, сіла бджола, у будинку буде достаток, радість.

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