18 серпня іменини святкують Дар’ї, Марії та Христини, а також Юхими, Івани та Максими. Факти ICTV також зібрали народні прикмети.

18 серпня у православному календарі – свято на честь мученика Євстигнія Антиохійського.

Народна назва свята – Євстигній-Житник, Луків день або Євстигніїв день.

Також День ангела 18 серпня відзначають: Дар’я, Юхим, Іван, Христина, Максим та Марія.

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Народні прикмети 18 серпня:

Наші предки в цей день їли ячмінний хліб та сиру цибулю з сіллю і квасом – щоб не хворіти.

У будинку розвішують цибулю – від нечисті.

У полі 18 серпня не можна їсти та співати – інакше наступний рік неврожайним буде.

Щоб удача супроводжувала у всьому – працювати потрібно мовчки.

За погодою цього дня вгадували, яким буде грудень: якщо похмуро і прохолодно – перший зимовий місяць має бути сніговим і суворим, якщо жарко – м’яким і сонячним.

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.