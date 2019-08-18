18 серпня іменини святкують Дар’ї, Марії та Христини, а також Юхими, Івани та Максими. Факти ICTV також зібрали народні прикмети.
18 серпня у православному календарі – свято на честь мученика Євстигнія Антиохійського.
Народна назва свята – Євстигній-Житник, Луків день або Євстигніїв день.
Також День ангела 18 серпня відзначають: Дар’я, Юхим, Іван, Христина, Максим та Марія.
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Народні прикмети 18 серпня:
- Наші предки в цей день їли ячмінний хліб та сиру цибулю з сіллю і квасом – щоб не хворіти.
- У будинку розвішують цибулю – від нечисті.
- У полі 18 серпня не можна їсти та співати – інакше наступний рік неврожайним буде.
- Щоб удача супроводжувала у всьому – працювати потрібно мовчки.
- За погодою цього дня вгадували, яким буде грудень: якщо похмуро і прохолодно – перший зимовий місяць має бути сніговим і суворим, якщо жарко – м’яким і сонячним.
Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.