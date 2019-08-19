Факти ICTV зібрали список 100 справ, які потрібно зробити влітку, щоб воно стало дійсно незабутнім.

Не обов’язково дотримуватися усіх пунктів списку справ, які дуже добре зробити цього літа, ви можете доповнити його своїми бажаннями.

Можливо деякі завдання спонукають вас на нові яскраві плани та незабутні враження. Вперед!

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Що потрібно зробити влітку – 100 справ:

Не спати добу Запустити небесний ліхтарик Приготувати з кимось піцу Сфотографувати море Гуляти босоніж під дощем Випити літр води залпом Провести день на самоті Влаштувати дівич-вечір/парубочий Зізнатися у коханні, дивлячись у вічі Розмовляти з кимось по душах усю ніч З’їсти за день кілограм морозива Зустріти світанок на набережній Прочитати книгу Випити шампанське на сніданок Відключити на добу всі засоби зв’язку Заснути під улюблену музику Дивитися на захід на даху Поговорити по телефону з незнайомцем Скупатися в одязі Приготувати каву дорогій людині Написати вірш Купатися під зливою Проспати більше 12 годин Створити власний коктейль Поїсти солодкої вати Покататися на колесі огляду Посмажити зефір на багатті Побачити веселку Побувати у трьох містах Познайомитися з десятьма новими людьми Влаштувати професійну фотосесію Побачити зорепад Зібрати букет польових квітів Повечеряти при свічках Послухати спів птахів о 5-й ранку Випустити в небо “букет” гелієвих кульок Слухати музику 12 годин поспіль Приготувати літній суп – окрошку чи гаспачо Поговорити з іноземцем по Skype або Facebook Зробити ранкове селфі Заговорити з людиною, з якою довго не наважувалися заговорити Подивитися улюблений фільм Зробити фото з висоти пташиного польоту Помиритися з кимось, кого дуже не вистачає Взяти участь у флешмобі Провести весь день із дитиною Відправити поштою приємне послання для дорогої людини Погодувати голубів Поїхати у глухий ліс або поле і як слід покричати Прослухати за день всі альбоми улюбленого виконавця Спробувати за день 10 видів коктейлів Зробити комусь масаж Спекти торт Послухати пісню, зіграну на гітарі Подивитися салют Розмовляти при місяці Зібрати пазл на тисячу фрагментів Відмовитися на день від кави Станцювати повільний танець із людиною протилежної статі Наїстися шоколаду Пускати на вулиці мильні бульбашки Пообливатися на вулиці водою Погодувати когось із руки Вивчити дивні фрази з іноземної мови Обмазатися шоколадом Весь день говорити ТАК Зіграти в настільну гру з друзями Зробити літній манікюр Скупатися голяка Посміхнутися перехожому Обмазати когось збитими вершками Випити на брудершафт Влаштувати пікнік Прокинутися від співу птахів Щодня записувати слово, яке характеризує цей день Стрибнути з парашутом Зібрати в лісі ягоди Відвідати кінотеатр під відкритим небом Зайнятися дайвінгом Ходити босоніж по траві Заснути в гамаку Об’їстися черешнею, полуницею і кавунами Зайнятися йогою на свіжому повітрі Танцювати під літнім дощем Сходити за грибами Випити джерельної води Скупатися у водоспаді Приймати гостей щотижня Засмагати весь день Виростити щось їстівне Кілька днів жити за містом Запускати паперові літачки з найвищого поверху Влаштувати бій подушками Відправитися у подорож Європою Пробігти марафон Сходити на побачення наосліп Пригостити незнайомця у кафе Покататися на конях З’їздити на літній фестиваль Ходити в компанії пішки – по 7-8 км.