Яким буде 19 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє для звичних занять, без будь-яких важливих і великих починань. Розвиток інтуїції, екстрасенсорних можливостей можуть принести результати в майбутньому.

Чудово підійдуть будь-які процедури, спрямовані на очищення: прибирання будинку, позбавлення непотрібних речей, наведення ладу на електронних носіях.

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День більше сприяє спілкуванню з малим колом людей, бажано найближчих.

Рішучі заходи та емоційні реакції краще перечекати – дати собі час все спокійно обдумати та ухвалити зважене рішення пізніше. Сьогодні краще прислухатися до внутрішнього чуття, ніж до логіки.