PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 19 серпня

Яким буде 19 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 19 серпня

День сприяє для звичних занять, без будь-яких важливих і великих починань. Розвиток інтуїції, екстрасенсорних можливостей можуть принести результати в майбутньому.

Чудово підійдуть будь-які процедури, спрямовані на очищення: прибирання будинку, позбавлення непотрібних речей, наведення ладу  на електронних носіях.

Читайте: Політичний гороскоп на 2019 рік для України

День більше сприяє спілкуванню з малим колом людей, бажано найближчих.

Рішучі заходи та емоційні реакції краще перечекати – дати собі час все спокійно обдумати та ухвалити зважене рішення пізніше. Сьогодні краще прислухатися до внутрішнього чуття, ніж до логіки.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка