Гороскоп на тиждень з 19 до 25 серпня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 19 до 25 серпня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Марс транзитний перейшов зі знака зодіаку Лева у знак Діви і найближчі півтора місяці буде тут. З точки зору астрології, Марс відповідає за рушійні сили, що допомагають приймати будь-які виклики і мобілізувати себе перед обличчям небезпеки. Планета уособлює інстинкт самозбереження, символізує сміливість, яка потрібна для того, щоб стати незалежним.

Входження Марса в Діву робить людей стриманішими, їхні дії спрямовані на забезпечення власного існування.

Сприятливий час для роботодавців. Працівники стають працьовитішими, стараннішими, уважнішими. Вся їх енергія спрямована на роботу, плинність кадрів у ці дні падає. Ті, хто не має роботи, якщо докладуть до цього зусиль, знайдуть для себе придатний варіант.

Гороскоп для Овнів

Прийшов час навести в усьому лад, розставити все на свої місця. Справа, розпочата в цей період, буде просуватися неспішно, принесе помірний прибуток, але буде постійно зазнавати змін з метою поліпшення. Найбільш актуальними і гострими стають питання, що стосуються працевлаштування, підвищення кваліфікації, продуктивності праці, поліпшення умов роботи і профілактики захворювань.

Гороскоп для Тельців

Цей період – прекрасна пора для стабілізації всього на світі, починаючи з побутових питаннь, взаємовідносин і закінчуючи тонкими матеріями. Сприятливий час для укладення довгострокових угод і договорів. Можлива деяка інертність у вирішенні актуальних питань. Зайва обережність та потяг до стабільності може позбавити шансу в дуже вигідних і цікавих справах, що вимагають ризику.

Гороскоп для Близнюків

Сприятливо йтиме робота з інформацією, підвищиться здатність до навчання і до будь-яких інтелектуальних занять. Хочеться постійно переміщатися, встановлювати зв’язки, розвиватися. Одноманітність у спілкуванні і роботі, перебування на одному місці швидко стомлюють, тому потрібна часта зміна діяльності та обстановки. Схильні братися за кілька справ одразу, паралельно використовувати кілька джерел інформації. Така стратегія може привести до успіху, якщо уникнете непотрібної метушні.

Гороскоп для Раків

Вас надихнуть справи, що дають швидкий і зримий результат. А заняття, пов’язані з планомірністю і послідовністю дій, які вимагають посидючості та старанності, краще перенести на більш відповідний період: нині вони можуть викликати лише роздратування. Енергетичні та фінансові ресурси в ці дні витрачаються імпульсивно, а з’являються – несподівано. Зараз вони не мета, а засіб, що дає впевненість у власних силах, самостійність і незалежність.

Гороскоп для Левів

Підвищується розсудливість, ви стаєте розважливішими, критичнішими, посилюється егоїзм. У той самий час підвищуються працездатність і відповідальність. Ви досягнете успіху, якщо будете слідувати посадовим інструкціям, встановленим правилам. Сприятливий період для вчених, мистецтвознавців, педагогів, бухгалтерів, критиків, а також для тих, хто зайнятий у сфері послуг.

Гороскоп для Дів

Якщо ви лікар або цілитель, то працювати будете з підвищеним навантаженням – потік відвідувачів до вас збільшиться. Стаєте менш схильними до змін, тяжієте – до стабільності та порядку. Почуття в цей період можуть зародитися на тлі виконання спільної роботи. Ви виявляєте стриманість і розсудливість, менш схильні до емоцій, все аналізуєте та зважуєте. З одного боку це збіднює почуття, з іншого – застерігає від помилок у виборі партнера і розвитку взаємовідносин, які існують.

Гороскоп для Терезів

Гарні стосунки з колегами, але існує ризик негативних змін у сфері особистих взаємин, бо ви схильні висувати до партнера занадто високі вимоги. Відчуваєте складнощі під час ухвалення відповідальних рішень. Почуття постійно аналізуються, тим паче дуже суворо і критично: від цього партнер губиться. Інтелектуальний взаємний інтерес та співробітництво може перейти у романтичні стосунки.

Гороскоп для Скорпіонів

Збільшення життєвої сили і працездатності, різко підвищиться впевненість у собі, зможете втілити в реальність свої задуми. Вдалий період для вирішення важливих ділових питань. З’являються нові ідеї для творчого самовираження. Якщо ви сумлінно будете виконувати свої обов’язки, то зможете просунутися кар’єрними сходами. Якщо додати певних зусиль вам вдасться гармонізувати особисті взаємини. Використовуйте цей період для фінансових операцій і вкладення ресурсів.

Гороскоп для Стрільців

Підвищення творчої активності, легкість протікання розумових процесів, пам’яті та інтуїції, комерційної хватки допоможуть вам вирішити багато виробничих та особисті проблеми. У цей період ви можете успішно впливати на розум вашого партнера, чоловіка і членів сім’ї. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Інформацію, яку ви отримаєте в цей період, зможете вигідно використати.

Гороскоп для Козерогів

Хороший стан здоров’я, відчуваєте радость та впевненость у собі. Ідеальний період для дружнього спілкування, кохання, сімейного життя, для всього прекрасного та естетичного, для соціальної активності, укладення договорів та угод. За рахунок особистої привабливості та фізичного чарівності вам багато що вдається реалізувати. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі.

Гороскоп для Водоліїв

Якщо ви ще не встигли відпочити цього літа, то зараз саме час. Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів. Укладені угоди спрацюють не на вашу користь, а партнери можуть підвести. Не давайте необдуманих обіцянок. Нервозність, неуважність і дратівливість заважають проявити ваші розумові здібності. Цей період несприятливий для заяв про себе і демонстрації талантів.

Гороскоп для Риб

Ви можете страждати через відсутність уваги з боку протилежної статі. Підвищені вимоги до партнерів і мінливість настрою можуть принести шкоду стосункам і розлад у родині. У цей період ви схильні до непотрібних витрат, характерна втрата почуття реальності. Гонитва за задоволеннями заважає вам працювати. Особливо важко проходить ділове спілкування з представниками протилежної статі. Відкладіть укладення угод і договорів, підписання важливих паперів, залагоджування юридичних питань.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.