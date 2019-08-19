Глава Tesla Ілон Маск заявив, що дахи з сонячними батареями з’являться в Європі у 2020 році.

Компанія Tesla збирається запустити продаж черепиці з сонячними батареями в Європі наступного року.

Глава Tesla Ілон Маск розповів, що у створенні такої черепиці використовується технологія Tesla Solar.

– Напруга постійного струму з даху потрапляє в акумулятор Powerwall, який передає його в інвертор для перетворення в змінний струм, – пояснив Маск.

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За його словами, установка такого даху допоможе заощадити близько $500 на рік на оплаті рахунків за електроенергію.

У США черепицю можна купити або орендувати. Ціна купівлі батарей становить від $7 тис. до $21 тис.

До слова, глава Tesla Ілон Маск натякнув на назву електричного пікапа компанії.

Джерело: Ілон Маск