Як обрати малюнок і місце на тілі для татуювання? У якого майстра бити тату, щоб уникнути розчарування та інфекцій? Про це в матеріалі Фактів ICTV.

Сьогодні тату – популярний вид мистецтва не тільки серед молоді. Це чудовий спосіб змінити щось у власній зовнішності та виділитися з натовпу. Однак поспішати з втіленням тату не варто.

Досвідчені майстри кажуть: від появи бажання зробити тату до реалізації задуму має пройти щонайменше три тижні. За цей час людина або остаточно визначиться, що та де вона хоче набити, або відмовиться від цієї ідеї.

Як правило, 95% випадків спонтанного нанесення тату – за компанію чи у стані закоханості – закінчується розчаруванням. Коли емоційний стан приходить у норму, людина усвідомлює необдуманість вчинку та шкодує про скоєне.

Якщо ви пережили стан “вичікування” і бажання зробити тату не зникло, можна переходити до підготовки.

Як обрати тату-майстра

Думка клієнтів – найкраще підтвердження репутації майстра. Якщо клієнти задоволені роботою фахівця, вони з радістю розкажуть про нього іншим. Якщо ні, негативних відгуків про роботу буде більше.

Обов’язково ознайомтеся з портфоліо. Роботи можуть показати не тільки художній стиль, але й рівень майстра тату. Зверніть увагу на об’ємність у малюнку, дотримання пропорцій, поєднання кольорів, чіткість ліній і яскравість.

Домовтеся про особисту зустріч і завітайте до салону. Там має бути стерильна чистота й порядок. Не соромтеся запитувати у майстра все, що вас цікавить. Хороший фахівець із радістю покаже, в яких умовах і з якими матеріалами він працює.

Обговоріть усі побажання і уточніть всі інгредієнти фарби для тату. Врахуйте, що деякі компоненти можуть викликати алергічну реакцію організму.

Не обирайте майстра за принципом “дешевше“. Це може мати плачевні наслідки.

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Чим небезпечні тату

Якщо майстер використовує неодноразові голки та не дотримується стерилізації, тату може обернутися різноманітними інфекціями, гепатитом і СНІДом.

Крім того, можливі алергічні реакції шкіри на пігмент, який використовують при нанесенні малюнка.

Всмоктування у кров важких з’єднань міді, цинку та ртуті, кадмію, пірофосфатів, оксидів і різних металів може призвести до порушення роботи нирок, печінки, мозку, а також розвитку гострих захворювань.

Більш того, якщо неправильно доглядати за тату після нанесення, можна занести інфекцію чи лишитися з рубцем.

Кому не можна робити тату

Тату протипоказані людям із цукровим діабетом, вагітним жінкам, а також людям, що мають проблеми зі шкірою, багато родинок і папіломи.

Крім того, зазвичай тату набивають із 18-ти років.

Як обрати місце для тату

Спина. На спину можна наносити практично будь-які зображення, оскільки ця ділянка тіла практично не деформується з часом. Особливо гарно виглядатимуть симетричні тату, а також малюнки, нанесені по лінії хребта.

Груди. Ескіз повинен вигідно підкреслювати форму грудей, що особливо актуально для дівчат. Цікаво виглядають зображення під грудьми, на ребрах, а також із додаванням графічних орнаментів.

Руки та ноги. На руках краще не бити рівні круги, особливо об’ємні. Такі ескізи наноситимуть навколо руки по колу, тому вони виглядатимуть не надто вдало. Краще обирати злегка витягнуті зображення, що підкреслять форму рук. На ногах також краще утриматись від об’ємних шаровидних форм.

Кисті рук і долоні. Тату на цих ділянках тіла непрактичні, оскільки вони найчастіше взаємодіють із рідиною. Крім того, шкіра швидко регенерує, тож за кілька місяців тату втратить свою форму та вигляд. Те ж стосується ступнів ніг.

Ідеї для тату – фото







































































































































































































































Модні тату: де набити та як обрати майстра / 58 фотографий

До слова, Факти ICTV вже писали про те, як не стати жертвою моди та чим небезпечні б’юті-тренди.

Фото: vse-o-tattoo, peopletalk, volyn.tabloyid, cooltattoo, ratatum, Pixabay