Преображення Господнє, або Яблучний Спас православні християни святкують 19 серпня. Про історію та традиції свята читайте на Фактах ICTV.

Преображення Господнє – одне з 12 найбільших православних свят, встановлене на честь явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Його ще називають другим Богоявленням.

Згідно з Євангеліє, подія Преображення відбулася напередодні голгофських страждань Христа.

Господь узяв із собою трьох своїх учнів – Петра, Якова та Йоана і вирушив із ними на гору Фавор. Там він молився, а втомлені учні заснули. Коли ж вони прокинулися, то побачили, що Христос преобразився: обличчя його сяяло, мов сонце, а одяг став білим, немов сніг, і блискучим, як світло. Поруч із ним з’явились пророки Мойсей та Ілля. У момент Преображення Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох проявів у Христі – божественного і людського.

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Свято встановлене у IV столітті. У цей час рівноапостольна Олена, мати Костянтина Великого, звела на горі Фавор храм на честь Преображення Господнього.

За традицією у цей день християни приносять у храм фрукти для благословення на знак подяки Богові за його любов, за дарування щедрого врожаю. До речі, стародавній звичай освячувати плоди відомий з початку VIII століття.

У народі Преображення називається Другим або Яблучним Спасом, оскільки в цей день освячують яблука.

Саме з цього дня дозволяється їсти яблука і фрукти, які освячують у храмах наприкінці святкової літургії.

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Фото: Черкаська єпархія ПЦУ