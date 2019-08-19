PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Презентація Apple 2019: компанія представить Watch Series 5

Під час презентації Apple можуть представити новий розумний годинник під назвою Watch Series 5.

Apple Watch

Аналітик Мін-Чі Куо заявив, що розумний годинник Watch Series 5 з’явиться на ринку восени цього року, а представити його повинні на презентації Apple.

У нових моделях годинника збираються використовувати дисплеї від компанії JDI, а через рік у них з’являться екрани microLED.

Крім того, в операційній системі watchOS 6 знайшли записи, які вказують на те, що Apple випустить розумний годинник з керамічним і титановим корпусами.

Читайте: Презентація Apple 2019: що відомо про нові iPhone

Наразі невідомо, чи отримає титанову версію Watch Series 5, чи її випустять для попередніх годинників, в яких не було зазначеного корпусу.

У будь-якому випадку, гаджет з титановим корпусом буде дорожче.

До слова, презентація Apple, на якій повинні представити смартфон iPhone 11, повинна відбутися 10 вересня.

Джерело: GSM Arena

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка