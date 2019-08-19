Під час презентації Apple можуть представити новий розумний годинник під назвою Watch Series 5.

Аналітик Мін-Чі Куо заявив, що розумний годинник Watch Series 5 з’явиться на ринку восени цього року, а представити його повинні на презентації Apple.

У нових моделях годинника збираються використовувати дисплеї від компанії JDI, а через рік у них з’являться екрани microLED.

Крім того, в операційній системі watchOS 6 знайшли записи, які вказують на те, що Apple випустить розумний годинник з керамічним і титановим корпусами.

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Наразі невідомо, чи отримає титанову версію Watch Series 5, чи її випустять для попередніх годинників, в яких не було зазначеного корпусу.

У будь-якому випадку, гаджет з титановим корпусом буде дорожче.

До слова, презентація Apple, на якій повинні представити смартфон iPhone 11, повинна відбутися 10 вересня.

Джерело: GSM Arena