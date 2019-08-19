Яблучний Спас або Преображення господнє православні християни відзначають 19 серпня. Найкращі привітання в картинках зі святом підготували Факти ICTV.
Яблучний Спас 2019 у народі знаменує закінчення літа і початок осені. Щороку його відзначають 19 серпня.
У цей день віряни йдуть на службу до церкви, де освячують яблука, груші, виноград. Також у кошик можна покласти мед і пучок колосків жита та пшениці.
Оскільки свято припадає на Успенський піст, то їжа на столі повинна бути пісною. А основним інгредієнтом у стравах повинні бути яблука.
Найкращі привітання у картинках із Яблучним Спасом 2019 зібрали для вас Факти ICTV.
Привітання з Яблучним Спасом 2019 в картинках / 6 фотографий
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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що не можна робити на Яблучний Спас.
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