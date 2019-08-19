Якою буде погода в Україні цього тижня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

В Україні на цьому тижні в більшості регіонів України буде спекотно і майже без опадів.

У вівторок, 20 серпня, у всіх областях країни буде сонячно, крім Закарпаття, там очікується гроза.

У всіх регіонах України очікується температура до + 31°.

У середу, 21 серпня, в північних областях буде сонячно, повітря прогріється до 31° вдень, і до 17° вночі. У центральних, східних і південних областях теж без опадів. Температура вдень 30°…34°, і 16°…20° вночі.

На заході України очікуються грози. Повітря прогріється до 30° вдень, і до 18° вночі.

У четвер, 22 серпня, по всій території України буде сонячно і спекотно. Температура повітря в південних, центральних і східних областях становитиме 30°… 34° вдень, і 16°… 20° вночі. На заході повітря прогріється до 29° вдень і 17° вночі.

У п’ятницю, 23 серпня, майже на всій території України протримається спекотна погода. У всіх регіонах України очікується температура до + 31° вдень, і 16°…. 21° вночі. Однак у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікуються короткочасні дощі.

Раніше Факти ICTV писали, що погода на День незалежності в Україні буде переважно сухою і сонячною.