19 серпня християни відзначають Яблучний Спас або Другий Спас. Факти ICTV підготували для вас прикмети, ритуали і ворожіння на це свято.
Наші предки вірили, що на Другий Спас прокидаються потойбічні сили, які прихильні до людей і готові виконати бажання.
Саме тому практикувалися замовляння та різні ритуали й ворожіння на благополуччя, красу, любов і, звичайно, судженого.
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Ворожіння та ритуали на Яблучний Спас
Що доля тобі готує
Слід взяти шкірку, підійти до вогню і стати до нього спиною.
У палаюче полум’я через ліве плече кинути шкірку. І відразу ж слід простежити, що з нею станеться.
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Що сталося зі шкіркою?
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Розшифровка
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Якщо вона згортається
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неприємності
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Шкірка випрямляється
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віщує вдалий рік
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Якщо її форма не змінюється, а сама вона практично ніяк не реагує на полум’я
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на людину чекають або хвороби, або одруження
Суджений ряджений
Існує цікаве ворожіння на Яблучний Спас, яке може підказати ім’я судженого.
Зрізати однією смужкою шкурку яблука і кинути її у багаття. Потрібно уважно придивитися до її форми. Яку літеру нагадує – з тієї й починатиметься ім’я вашого судженого.
“Уж замуж невтерпеж!”
Для цього ворожіння знадобляться багаття, мотузка і, власне, яблуко. Яблуко необхідно повісити на мотузці. Ті, хто ворожать, підходять до багаття і гарненько закручують яблука. Той, у кого першим яблуко впаде у багаття, раніше з усіх присутніх одружиться.
Міцне кохання
Зміцнити почуття між закоханими можна, з’ївши одночасно з коханою людиною розломлене на рівні частини яблуко. Плід повинен бути красивим.
Чи здійсниться бажання?
Потрібно взяти три однакових за розміром яблука жовтого, зеленого і червоного кольорів, скласти у корзину або коробку, загадати бажання та уявити, як воно збувається.
Закривши очі, яблука перемішати і витягнути одне з них.
Червоне означає виконання задуманого, жовте – доведеться потрудитися, щоб воно здійснилося. Зелене яблуко означає, що бажання не збудеться.
Поцілуй мене, удача!
На удачу на весь рік ворожать таким чином: верхівка плоду зрізається до насіння.
Якщо вони утворюють красивий симетричний візерунок – буде радість, кохання та матеріальне благополуччя.
Ворожіння на гроші
Дізнатися, чи збільшиться дохід, можна, кинувши яблуко вгору. Впаде справа – до зростання прибутків, зліва – залишиться незмінним. Якщо впало по центру – тяжке матеріальне становище.
Прикмети:
- На мед злітаються бджоли – до добробуту в домі.
- Якщо при посіві пшениці, дме північний вітер, то колосся вродять великі.
- Чисте безхмарне небо – до морозної зими.
- Якщо на Яблучний спас, листя на деревах пожовкло – погода незабаром зміниться і сильно похолодає.
- Багато шпаків на деревах – до суворого січня.
- У цей день не можна вбивати і проганяти навіть найбільш набридливих комах.
- Якщо на руку сяде одночасно дві мухи – збудуться бажання і прийде удача.
- Хто на Спаса пригостить жебрака урожаєм, наступний рік проведе у достатку.
- Яка погода на Спаса – такою буде і на Покрову (14 жовтня).
- Якщо на мед, поставлений на стіл під час торжества, сіла бджола, у будинку буде достаток, радість.
Докладніше про Преображення Господнє, або Яблучний Спас, його історію та традиції, читайте на Фактах ICTV.