Щорічно 19 серпня відзначають Всесвітній день фотографії. Факти ICTV зібрали топ-7 смартфонів, які порадують любителів фотографії своєю камерою.

Samsung Galaxy Note 9

Коли мова заходить про камеру, не можна не згадати смартфони Samsung, а точніше Galaxy Note 9. Гаджет оснащений двома об’єктивами по 12 Мп і фронталкою на 8 Мп.

Вони мають систему оптичної стабілізації і здатні знімати відео з роздільною здатністю 4К в 30 і 60 кадрах на секунду.

Камера смартфона має штучний інтелект, який ідентифікує ключові об’єкти та оптимізує параметри зйомки, завдяки чому знімки виходять більш якісними.

Багато хто також відзначає точний і безперервний автофокус Samsung Galaxy Note 9 і хорошу деталізацію фону за великого збільшення.

Ціна: від 17 тис. грн

Xiaomi Mi 9

Більш бюджетним варіантом для любителів фото може стати Xiaomi Mi 9. Він є першим смартфоном компанії, в якому з’явилася потрійна камера – 16/12/12 Мп. Гаджет також оснащений фронтальною камерою на 20 Мп.

Xiaomi Mi 9 має дуже швидке і точне фокусування і дозволить зробити гарні фотографії, навіть якщо освітлення недостатнє.

Камера добре підійде не тільки для любителів фотографій, але і для тих, хто час від часу знімає відео.

Ціна: від 9 тис. грн

HTC U12+

Смартфон HTC U12+ вражає своєю функціональністю при тому, що у нього два об’єктиви на 16/12 Мп. Гаджет також має подвійну фронтальну камеру на 8 Мп.

Камера HTC U12+ оснащена оптичним стабілізатором зображення і здатна знімати відео з роздільною здатністю 4К в 60 кадрах на секунду. Спеціальна система UltraSpeed ​​Autofocus 2 дозволяє гаджету проводити автофокусування з лазерним управлінням.

Любителів портретної зйомки порадує можливість штучного розмиття фону.

Також HTC U12+ може зберігати фотографії у форматі RAW, який називають цифровим негативом. Він відіграє таку саму роль, як і звичайний негатив.

Ціна: від 16,6 тис. грн

iPhone XS Max

Смартфони Apple вже давно відрізняються своїми прекрасними камерами, і iPhone XS Max не став винятком. Він оснащений двома об’єктивами по 12 Мп. Фронтальна камера – 7 Мп.

Камера гаджета оснащена автоматичним фокусуванням, оптичним стабілізатором і може знімати відео з роздільною здатністю 4К в 30 і 60 кадрах на секунду.

Хоча технічна начинка камери iPhone XS Max практично не змінилася, завдяки нововведенням програмного забезпечення вона стала набагато кращою.

Камера навчилася краще визначати межі об’єктів і передавати затемнення і пересвітлення деталей. Також вона здатна відображати HDR-зображення в реальному часі. Тобто зображення у відеошукачі і саме фото не відрізнятимуться.

Любителів портретної зйомки повинна порадувати функція, яка дозволяє редагувати розмиття фону після того, як фото було зроблено.

Ціна: від 27,8 тис. грн

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 оснастили потрійною камерою – 16/12/12 МП і подвійною фронталкою – 10/8 Мп.

Особливо сподобається камера Samsung Galaxy S10 любителям нічної зйомки, адже гаджет навчився ще краще знімати за поганого освітлення. Також вона допоможе зробити знімки більш різкими, якщо освітлення занадто сильне.

Гаджет має дуже швидке автофокусування і чудову оптичну стабілізацію зображення. Він може знімати відео з роздільною здатністю 4К. Всі знімки камери показують відмінну деталізацію і чіткість.

Крім того, в Samsung Galaxy S10 розширили функціонал програмного забезпечення, додали опції для професіоналів і підказки для тих, хто тільки почав захоплюватися фотографією.

Ціна: від 22 тис. грн

OnePlus 7 Pro

Смартфон OnePlus 7 Pro хоч і недавно з’явився на ринку, його камера вже змогла завоювати увагу як любителів фотозйомки, так і великих фанатів гаджетів. Її основні об’єктиви – 48/8/16 Мп, фронтальний – 16 Мп.

Гаджет оснащений оптичною стабілізацією та автофокусом, який хоч і не завжди швидко спрацьовує, допомагає в створенні дійсно якісних фото.

OnePlus 7 Pro прекрасно підходить для денної зйомки. Фото в цей час виходять деталізованими і зберігають хороший баланс білого.

Також у смартфону є спеціальний режим нічної зйомки, який займає трохи більше часу для того, щоб зробити фото, але результат того вартий.

Ціна: від 22 тис. грн

Huawei P30 Pro

Китайський смартфон Huawei P30 Pro поставив нову планку якості для всіх камер завдяки своїм інноваціям. Гаджет отримав надзвичайно сильні об’єктиви – 40/20/8 Мп, фронтальна камера – 32 Мп.

Його технології стабілізації дозволяють отримати чітку картинку навіть під час руху на великих швидкостях, а технологія HDR+ дозволяє зробити знімки більш деталізованими.

Однак одним з головних козирів Huawei P30 Pro є спектральний сенсор зі структурою RYB (червоний, жовтий, синій). Він вловлює на 40% більше світла і дозволяє знімати за будь-якого освітлення, навіть у повній темряві.

Також смартфон має 50-кратний оптичний зум, який дозволяє знімати об’єкти на великій відстані в досить хорошій якості.

Ціна: від 25 тис. грн

До слова, компанія Samsung представила нові флагманські смартфони Galaxy Note 10 і Galaxy Note 10 Plus.

Фото: Xiaomi, HTC, OnePlus, Dreamstime