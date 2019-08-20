Нещодавно вийшов флагман Xiaomi Mi 9, що поєднує в собі всі актуальні тренди смартфонобудови: відсутність рамок, невеликий виріз під селфі-камеру, потужніше начиння, крутий AMOLED-дисплей та чудові камери.

Але виробники не оснастили флагман технологією 5G, хоча у Samsung, OPPO, Huawei та інших виробників вже вийшли або хоча б анонсовані 5G-смартфони.

Відомо, що компанія готує ще одну версію “дев’ятки” – Xiaomi Mi 9S. Ймовірно, вона стане вдосконаленою 5G-версією Мі 9. Детальніше розповість інтернет-магазин Цифра.

Читайте: Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 – характеристики і ціна

Яким буде Xiaomi Mi 9S?

Нещодавно майбутня новинка засвітилася в сертифікаційних відомствах Китаю, з чого стало зрозуміло, що флагману бути, і він отримає назву Xiaomi Mi 9S. Смартфон оснастять 6,39-дюймовим екраном з підтримкою функцій:

Always-On Display;

HDR10.

Роздільна здатність екрану збільшиться з FULL HD до QuadHD. Розміри смартфона складуть 157,21х74,64х8,95 мм, вага – 196 г.

Ймовірно, забарвлення Xiaomi Mi 9S будуть повторювати кольори Мі 9: Ocean Blue, Lavender Violet, Piano Black. Можуть з’явитися й інші кольори, наприклад, нещодавно анонсували Redmi Note 7 у білому кольорі – такого у Xiaomi ще не було, можливо, і Mi 9S отримає подібний корпус.

Просунуте начиння та MIUI 10

Новинка отримає потужний 8-ядерний процесор Snapdragon 855 Plus – поліпшена версія вже знайомого Snapdragon 855, встановленого в Xiaomi Mi 9. Даний чіп демонструє продуктивність найвищого рівня. Ми 9с отримає модем для роботи в мережах 5G – Snapdragon X50.

Актуальна версія Мі 9 має на борту 6/8 Гб оперативної пам’яті, у Xiaomi Mi 9S обсяг вбудованої пам’яті складе:

128 Гб;

256 Гб;

512 Гб.

В якості апаратної платформи використовують Android 9.0 з фірмовим інтерфейсом MIUI 10.

Акумулятор 4 000 мАг

Крім потужного процесора та технології 5G, смартфон оснастять акумулятором 4 000 мАг, цього буде достатньо для двох-трьох днів активного користування. Ймовірно, Сяомей Мі 9с отримає швидку зарядку потужністю 45 Вт і зможе заряджатися бездротовим способом.

Втім, якщо хочете придбати недорогий смартфон з хорошою батареєю вже зараз, рекомендуємо придивитися до Samsung Galaxy M20 з акумулятором 5 000 мАг і підтримкою швидкої зарядки.

Можливості камер Xiaomi Mi 9S

Камера отримає кілька об’єктивів та оптичну систему стабілізації зображення. У актуальної версії Мі 9 потрійна камера з об’єктивами:

48 Мп, f/1.8;

12,0 Мп, f/2.2;

16,0 Мп, f/2.2.

Основний об’єктив від Sony IMX586 також використовується в Redmi Note 7 Pro – просунута версія Redmi Note 7. Селфі-камера, можливо, залишиться з роздільною здатністю екрану 20 Мп – цього цілком достатньо, щоб робити якісні знімки.

Дата виходу і ціна Xiaomi Mi 9S

Точна дата презентації Xiaomi Mi 9S поки невідома, але експерти вважають, що прем’єра відбудеться у вересні. Ймовірно, новинка отримає більш високий цінник, ніж у Мі 9, це пояснюється поліпшеними технічними параметрами та установкою 5G-модему.

Нагадаємо, компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 з 48-Мпікс камерою.