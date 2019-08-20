У Німеччині стартувала щорічна міжнародна виставка комп’ютерних ігор Gamescom 2019.

Виставка комп’ютерних ігор Gamescom стартувала в німецькому місті Кельні. На цей раз церемонію відкриття Opening Night Live провів організатор The Game Awards Джефф Кейлі.

Читайте: Найпопулярніший стрімер Ninja йде з Twitch

На церемонії відкриття оголосили деяких переможців Gamescom Award 2019:

Найкращий екшн – DOOM Eternal, ZeniMax Germany;

Найкраща сімейна гра – Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment;

Найкращі гонки – Grid, Koch Media;

Найкраща рольова гра – Wasteland 3, Koch Media;

Найкращий симулятор – Planet Zoo, Frontier;

Найкраща спортивна гра – Roller Champions, Ubisoft;

Найкращі стратегії – Desperados III, THQ Nordic;

Найоригінальніша гра – Dreams, Sony Interactive Entertainment;

Найкраща гра для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo

Найкраща мобільна гра – Battle Chasers: Nightwar – Mobile Edition, HandyGames

Найкраща гра для PC – Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft

Також в рамках Gamescom компанії анонсували безліч новинок, які ось-ось з’являться на ринку.

Трейлери з Opening Night Live на Gamescom:

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі відеоігри серпня 2019.