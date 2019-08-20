PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Gamescom 2019: прем’єри та трейлери понад 20 ігор

У Німеччині стартувала щорічна міжнародна виставка комп’ютерних ігор Gamescom 2019.

Gamescom 2019

Виставка комп’ютерних ігор Gamescom стартувала в німецькому місті Кельні. На цей раз церемонію відкриття Opening Night Live провів організатор The Game Awards Джефф Кейлі.

Читайте: Найпопулярніший стрімер Ninja йде з Twitch

На церемонії відкриття оголосили деяких переможців Gamescom Award 2019:

  • Найкращий екшн – DOOM Eternal, ZeniMax Germany;
  • Найкраща сімейна гра – Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment;
  • Найкращі гонки – Grid, Koch Media;
  • Найкраща рольова гра – Wasteland 3, Koch Media;
  • Найкращий симулятор – Planet Zoo, Frontier; 
  • Найкраща спортивна гра – Roller Champions, Ubisoft;
  • Найкращі стратегії – Desperados III, THQ Nordic; 
  • Найоригінальніша гра – Dreams, Sony Interactive Entertainment;
  • Найкраща гра для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo
  • Найкраща мобільна гра – Battle Chasers: Nightwar – Mobile Edition, HandyGames
  • Найкраща гра для PC – Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft

Також в рамках Gamescom компанії анонсували безліч новинок, які ось-ось з’являться на ринку.

Трейлери з Opening Night Live на Gamescom:

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі відеоігри серпня 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка