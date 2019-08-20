У Німеччині стартувала щорічна міжнародна виставка комп’ютерних ігор Gamescom 2019.
Виставка комп’ютерних ігор Gamescom стартувала в німецькому місті Кельні. На цей раз церемонію відкриття Opening Night Live провів організатор The Game Awards Джефф Кейлі.
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На церемонії відкриття оголосили деяких переможців Gamescom Award 2019:
- Найкращий екшн – DOOM Eternal, ZeniMax Germany;
- Найкраща сімейна гра – Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment;
- Найкращі гонки – Grid, Koch Media;
- Найкраща рольова гра – Wasteland 3, Koch Media;
- Найкращий симулятор – Planet Zoo, Frontier;
- Найкраща спортивна гра – Roller Champions, Ubisoft;
- Найкращі стратегії – Desperados III, THQ Nordic;
- Найоригінальніша гра – Dreams, Sony Interactive Entertainment;
- Найкраща гра для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo
- Найкраща мобільна гра – Battle Chasers: Nightwar – Mobile Edition, HandyGames
- Найкраща гра для PC – Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft
Також в рамках Gamescom компанії анонсували безліч новинок, які ось-ось з’являться на ринку.
Трейлери з Opening Night Live на Gamescom:
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