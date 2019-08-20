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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня

Яким буде 20 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогоднішній день сприяє активності та творчим справах, але лінь може породжувати агресію та невдоволення. Тому не варто себе перевантажувати.

Позитивному розвитку подій допоможе сконцентрованість, зосередженість на конкретному завданні.

Вдалими будуть фінансові операції, походи по магазинах, різного роду покупки, а також догляд за рослинами.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 19 до 25 серпня

Увечері емоційний фон буде нестабільним приблизно з 18.00.

Тому краще мінімізувати контакти і займатися чимось собі на втіху.

Сприятливо: початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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