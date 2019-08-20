Учасник The International 2019 з Dota 2 Євген Blizzy Рі повідомив, що його аккаунт на Twitch взламали.

Гравця Natus Vincere (NaVi) Євгенія Рі під ніком Blizzy заблокували на стрімінговому сервісі Twitch через образу стримера-трансгендера Сососо Tv.

Але учасник NaVi повідомив, що його аккаунт на Twitch взламали невідомі, які писали образи.

До слова, адміністрація Twitch заблокувала акаунт Blizzy після того, як невідомий від його імені образив трансгендерного стримера Cococo Tv в чаті його трансляції.

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Стример захотів вибачень від Natus Vincere і від Blizzy особисто.

Сам Євген наразі знаходиться зі своєю командою на турнірі The International 2019 з Dota 2.

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Фото: Johny Blizzy Ree