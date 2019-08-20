PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гравець Blizzy від Natus Vincere пояснив бан його каналу на Twitch

Учасник The International 2019 з Dota 2 Євген Blizzy Рі повідомив, що його аккаунт на Twitch взламали.

Гравець Blizzy від Natus Vincere пояснив бан його каналу на Twitch

Гравця Natus Vincere (NaVi) Євгенія Рі під ніком Blizzy заблокували на стрімінговому сервісі Twitch через образу стримера-трансгендера Сососо Tv.

Але учасник NaVi повідомив, що його аккаунт на Twitch взламали невідомі, які писали образи.

До слова, адміністрація Twitch заблокувала акаунт Blizzy після того, як невідомий від його імені образив трансгендерного стримера Cococo Tv в чаті його трансляції.

Читайте: The International 2019: Infamous перемогла у першому раунді нижньої сітки

Стример захотів вибачень від Natus Vincere і від Blizzy особисто.

Сам Євген наразі знаходиться зі своєю командою на турнірі The International 2019 з Dota 2.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли вийде бета Dota Underlords.

Фото: Johny Blizzy Ree

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка