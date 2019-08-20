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Хакери можуть дізнатися пароль за звуками клавіатури – експерти

Хакери можуть підслухати те, як людина набирає пароль на комп’ютері, і визначити його за звуком.

Клавіатура

Експерти з кібербезпеки заявляють, що за допомогою злому смартфона хакери можуть підслухати, як користувач друкує на клавіатурі і визначити його пароль.

За словами дослідників, новий метод настільки ефективний, що зловмисники здатні використовувати його навіть в шумних місцях.

Після аналізу звукових частот експертам вдалося визначити, на які клавіші на клавіатурі і в якому порядку натискали.

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Завдяки такому методу можна не тільки розшифрувати паролі користувачів, а і їх особисте листування.

– Виходячи з того, що ми виявили, я думаю, що виробникам смартфонів доведеться переконатися в тому, що вони роблять гаджети більш безпечними, – сказав доцент Ерік Ларсон.

Однак для розшифровки повідомлень хакерам потрібно знати, на якій поверхні знаходиться клавіатура, адже звуки на дерев’яному і металевому столі відрізнятимуться.

До слова, експерти вважають, що хакери можуть перетворити смартфон на акустичну зброю.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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