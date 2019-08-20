КМДА затвердила програму заходів до Дня Державного прапора та 28-ї річниці незалежності України. Куди піти на свята у Києві – у матеріалі Фактів ICTV.

Заходи до Дня незалежності України 2019 затверджені розпорядженням КМДА №1467 від 16 серпня.

23 серпня

09.00 – церемонія урочистого підняття Державного прапора України на Софійській площі, а о 10.00 – біля Київської міськради та в районах столиці.

10.00 – святкові концерти у парках Перемога, імені Шевченка та Голосіївському.

18.00 – мистецький проект Тобі, Незалежна Батьківщино на Софійській площі.

Також біля будівлі КМДА відбудеться урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам та дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві.

А біля Стели Перемоги – відкриття виставки ретроавтомобілів та змагання на ретроавтомобілях для встановлення рекорду України.

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24 серпня

09.30-11.00 – урочисті заходи за участю керівництва держави та столиці пройдуть на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної сотні (покладання квітів до пам’ятників, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції).

09.00-13.00 – масовий забіг у вишиванках (Русанівська набережна – Княжий затон).

11.00 – вітрильна регата на Дніпрі (шостий причал Київського річкового вокзалу).

13.00 – святковий концерт біля КМДА з нагоди 28-ї річниці незалежності України.

13.00-17.00 – вуличний соціальний фестиваль Карта мрії-2019 (від Прорізної до будівлі Головпоштамту).

15.00-22.00 – акція Україна єдина Київського міського автоклубу (від вул. Хмельницького до бул. Шевченка).

16.00-19.30 – фестиваль етнічних громад Етнічний віночок (також біля КМДА).

15.00 – мистецький проект Моя Незалежність на Співочому полі та святкова концертна програма на Контрактовій площі.

Також передбачено багато захдів у районах міста, які триватимуть до кінця серпня і у вересні.

Раніше Факти ICTV давали афішу до День незалежності у великих містах України.