День незалежності України – гарний привід ознайомитися з прекрасними місцями рідної країни. Факти ICTV зібрали бюджетні туристичні напрямки, куди можна поїхати на вихідні.

З нагоди Дня незалежності українці матимуть тривалі вихідні, які можна провести у подорожі.

У більшість українських туристичних місць можна дістатися потягом або автобусом, тому витрати на дорогу будуть мінімальними.

Оксамитовий сезон на морі

Ці три дні можна провести на пляжі, проводжаючи літо. Ціни на квитки на потяг від Києва до Одеси стартують від 200 грн, а якщо зняти кімнату у гостьовому будинку, то на три дні доведеться витратити близько 2,5 тис. грн.

Такий самий відпочинок на Азовському морі на три дні коштуватиме близько 1,5 тис. грн.

Вихідні в Карпатах

Чудовою альтернативою морю є гори. Варіантів, як провести вихідні у Карпатах, просто безліч: підкорення Говерли, похід до озер Синевир та Несамовите, відпочинок у місцевих спа.

Наприклад, вирушити у триденний похід одній людині коштуватиме близько 1,5 тис. грн. Вартість відпочинку у спа стартує від 600 грн на день, а перебування у хостелі чи садибі від 350 грн.

За номер у готелі доведеться викласти від 1 тис. грн.

День незалежності у Львові

Львів – один з найбільших туристичних центрів України та просто неймовірно гарне місто з багатою історією.

Тим паче до святкування державного свята львів’яни підготувалися заздалегідь.

Onuka дасть оpen-air концерт 24 серпня о 19.00, ціни на квитки стартують від 350 грн. На Арені Львів о 20.00 виступить Олег Винник. Вартість контрамарки на його концерт від 400 до 1 тис. грн.

Також гостей міста очікують масові заходи, присвячені Дню незалежності, зокрема Кавуновий фестиваль у Парку культури та Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art.

Ціни на квитки на потяг від Києва до Львова коштують від 170 грн до 1 270 грн. Поїздка на автобусі обійдеться від 440 грн.

Вартість хостелів у місті стартує від 200 грн, а за номер у готелі доведеться заплатити від 900 грн.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності у Києві.