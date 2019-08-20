Восени температура повітря помітно знижується, а разом із нею настрій, самооцінка та мотивація. Нерідко такий стан може перерости в осінню депресію.

Факти ICTV поспілкувалися з професійним психологом Мариною Ребрик, аби дізнатися про всі особливості депресії та про те, як її попередити.

Причини

– По-перше, це органічні причини, пов’язані з тим, що світловий день скорочується, зменшується вироблення в організмі гормону – серотоніну, який відповідає за радість, щастя та інші якісь приємні відчуття.

Водночас збільшується вироблення гормону мелатоніну, який, навпаки, відповідає за ритми сну, гальмування.

Якщо підвищується кількість цього гормону, то людина постійно відчуває сонливість.

По-друге, це залежить також від типу характеру. Люди, схильні до меланхолії, особливо страждають цим восени.

Симптоми і тривалість

Найголовніша ознака пов’язана з порою року. Осінь – час змін, організму потрібно перелаштуватися на інший температурний і світловий режим. Дуже часто це відбувається після того, як у людей закінчуються відпустки, розпочинається навчання, робота або усе разом: робота і навчання.

Якщо говорити про офісну роботу, то тут це відбувається радше після закінчення певних проектів, підведення підсумків, коли виникає дуже велике навантаження. Тобто одразу прискорюється ритм, проте світловий день зменшується і, як наслідок, напруга збільшується.

Основні симптоми: знижений фон настрою, постійна пригніченість, слізливість, бачення життя в негативному світлі, фізична слабкість, сонливість, менша продуктивність на роботі, підвищена дратівливість, суїцидальні думки, небажання жити.

У таких випадках наполегливо рекомендую звертатися до психотерапевта або ж одразу до психіатра.

Тривалість осінньої депресії – питання дуже відносне. Її строк може коливатися від одного до трьох місяців.

Хто найбільш схильний

Судячи з мого досвіду роботи з клієнтами, це люди, які з дитинства були відчуженими від батьків, отримували замало уваги, почувалися самотніми та нікому не потрібними.

Вони не могли на когось покластись і попросити про допомогу. Відверто кажучи, більше до мене зверталися жінки. Це знову-таки пов’язано з гормональними коливаннями, підвищеною чутливістю.

Що робити під час депресії

У цьому випадку потрібно вміти розрізняти депресію від депресивного стану. Якщо це депресивний стан, то тут трішки легше – можна обійтися психотерапією та своїми силами.

Якщо це справді депресія, то краще звернутися до психотерапевта і розповісти, які саме у вас проблеми.

Існують різні форми лікування: гельштат-терапія, когнітивна терапія, психоаналіз тощо. Найефективніше – поєднання психотерапії з медикаментозним лікуванням.

Як спілкуватися з тими, у кого депресія

Тут немає правильних чи неправильних рецептів. Найважливіше – бути поруч з людиною.

У нас зараз дуже стресовий фон для суспільства, пов’язаний з війною, з економічною ситуацією. З розвитком новітніх технологій люди перестали спілкуватися віч на віч, заміняючи це все соціальними мережами.

Такій людині варто показати , що ти поруч, що ти в потрібний момент можеш прийти на допомогу.

Якщо хтось з близьких у важкій депресії, то варто його відвести до лікаря-психіатра, але для цього потрібне хоча б якесь мінімальне бажання цієї людини щось змінити.

Профілактика депресій

Звичайно, це спорт. Варто вибрати вид спорту до душі і ніколи не займатися до перевтоми. Також допомагають різноманітні дихальні вправи, медитації.

Потрібно обов’язково слідкувати за своїм харчуванням, вживати більше свіжих овочів та фруктів, жити за певним режимом.

Важливо також слідкувати за інформаційним фоном, обмежувати стрічку новин, намагатися читати якнайменше негативу, дивитися позитивні фільми, більше уваги приділяти живому спілкуванню.

Можна раз на два тижні ходити до психолога, адже психотерапія – не завжди робота із негативними запитами, це також певна профілактика.

На жаль, у нашій країні дуже низький рівень психологічної грамотності. Люди рідко звертаються за допомогою до психолога чи психотерапевта навіть у дуже складних ситуаціях, бо вважають що це соромно або занадто дорого.

Зараз ситуація повільно, але змінюється, що дає надію на покращення психічного здоров’я нації.

Як уникнути депресивного стану

Як вже казала, насамперед, потрібно регулярно займатися спортом – саме тим, який приносить задоволення.

Дослухатися до себе, до свого тіла, слідкувати за режимом, спати не менше 7-8 годин, правильно харчуватися, не перевантажувати свій організм, відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, намагатися не читати негативних новин.

Спілкуватися з людьми, які вам приємні і обмежувати контакт з “токсичними людьми”.

Депресія – тільки зло?

Депресія або депресивний стан – це якийсь шанс зупинитися, переглянути своє життя, подивитися, де ви себе зраджуєте, де заганяєте себе в роботі, де робите гірше і де можете зробити краще.

Треба ставитися до депресії як до можливості покращити своє життя і, відповідно, зробити певні висновки.

До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.

Людмила Богданова