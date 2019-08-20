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Погода в Україні на 20 серпня (КАРТА)

В Україні 20 серпня очікується спекотна погода без опадів.

Погода в Україні на 20 серпня (КАРТА)

В Україні 20 серпня по всій території країни очікується спекотна і сонячна погода.

Температура повітря вдень 28°…31° і 14°…17° вночі.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 20 серпня

У Києві сьогодні опадів не очікується.

Температура у столиці вночі – 15-17°, вдень повітря прогріється до 28-30° тепла.

До слова, погода на День незалежності буде переважно сухою і сонячною.

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