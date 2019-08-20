В Україні 20 серпня очікується спекотна погода без опадів.
В Україні 20 серпня по всій території країни очікується спекотна і сонячна погода.
Температура повітря вдень 28°…31° і 14°…17° вночі.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 20 серпня
У Києві сьогодні опадів не очікується.
Температура у столиці вночі – 15-17°, вдень повітря прогріється до 28-30° тепла.
До слова, погода на День незалежності буде переважно сухою і сонячною.
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