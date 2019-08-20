Що можна і заборонено брати з собою у ручній поклажі SkyUp, а також ціни – у матеріалі Фактів ICTV.

Що можна взяти з собою у салон літака, а що категорично заборонено – правила SkyUp для ручної поклажі 2019.

На рейс можна взяти ручну поклажу стандартного розміру, 55х40х20 см, та невеличку дамську сумочку або сумку для ноутбука, верхній одяг, пакети з duty-free. Вага всіх додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг.

Якщо квиток включає перевезення багажу, то пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг і габаритами до 158 см. Додатковий багаж коштуватиме для пасажира €25 за валізу до 23 кг і €40 — за валізу вагою 23-32 кг.

Додатково можна взяти: