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The International 2019: Infamous перемогла у першому раунді нижньої сітки

На турнірі The International 2019 з Dota 2 колектив Infamous переміг у матчі першого раунду нижньої сітки TI9.

The International 2019: Infamous перемогла у першому раунді нижньої сітки

У турнірі The International 2019 з Dota 2 Infamous переміг Keen Gaming з рахунком 1:0 в матчі першого раунду нижньої сітки TI9.

У другому раунді The International 22 серпня колектив зіграє проти того, хто програє парі Newbee – OG.

Переможець турніру отримає понад $15 млн.

Читайте: Dota Underlords – коли вийде бета і хто зможе зіграти

Нагадаємо, чемпіонат The International 2019 з Dota 2 стартував 20 серпня у місті Шанхай.

У ньому бере участь 16 команд, які розбиті на верхню і нижню сітки.

Раніше Факти ICTV писали про те, що призовий фонд The International 2019 перевищив $33 млн.

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