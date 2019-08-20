На турнірі The International 2019 з Dota 2 колектив Infamous переміг у матчі першого раунду нижньої сітки TI9.
У турнірі The International 2019 з Dota 2 Infamous переміг Keen Gaming з рахунком 1:0 в матчі першого раунду нижньої сітки TI9.
У другому раунді The International 22 серпня колектив зіграє проти того, хто програє парі Newbee – OG.
Переможець турніру отримає понад $15 млн.
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Нагадаємо, чемпіонат The International 2019 з Dota 2 стартував 20 серпня у місті Шанхай.
У ньому бере участь 16 команд, які розбиті на верхню і нижню сітки.
Раніше Факти ICTV писали про те, що призовий фонд The International 2019 перевищив $33 млн.
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