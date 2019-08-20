Як не розгубитися і вибрати дійсно гарне вино, якщо ви абсолютно на цьому не розумієтеся.

Якщо з’явилося бажання прикрасити свій вечір келихом хорошого вина, не варто собі в цьому відмовляти. Тим більше, що асортимент продукції на полицях супермаркетів і спеціалізованих магазинів дозволяють вибрати напій на будь-який смак і гаманець. Але як не розгубитися в цьому розмаїтті і обрати дійсно гарне вино, якщо ви абсолютно на цьому не розумієтеся, а звернутися до послуг сомельє немає можливості? Саме на це питання ми намагатимемося відповісти в цій статті.

На що варто звертати увагу при виборі білого вина

Біле вино асоціюється з легкістю і невимушеністю. Його подають до свіжих салатів, риби, сирних закусок, фруктових десертів. Келих охолодженого сонячного напою здатний підняти настрій у спекотний літній день. Але водночас серед білих вин можна знайти досить насичені і складні сорти.

Щоб швидко зорієнтуватися і зрозуміти, яке обрати біле вино для затишного застілля, потрібно звернути увагу на кілька моментів. Перш за все, білі вина поділяються на такі види:

Сухі – найпопулярніші і складні у виробництві сорти, так дуже складно домогтися гармонійного поєднання алкоголю та кислотності. Містять не більше 4% цукру.

Напівсухі – належать до столових вин, містять 5-10% цукру. Розведений водою напій добре втамовує спрагу.

Напівсолодкі – столові вина з вмістом цукру від 9 до 14%. Належать до категорії ординарних. Для їх виготовлення застосовується спосіб неповного зброджування сусла.

Солодкі (кріплені) – в народі називають “жіночим коньяком”, хоча його вживають не лише жінки. Містять від 55% до 80% цукру, іноді в них додають бренді. В процесі виробництва використовується перезрілий на сонці виноград.

Найпопулярнішими білими винами є шардоне, совіньон, рислінг, мускат, шенін, піно нуар, макабео, треббьяно і інші.

Створюються білі вина як з білих сортів винограду, так і з червоних. Якщо з червоного винограду вичавити сік і швидко його злити, відокремивши від шкірки, вийде також білий напій.

При виборі білого вина зверніть увагу на колір, у молодого напою він буде світлим. Згодом відтінки стають більш насиченими. На хорошу якість вина вказують злегка зеленуваті нотки і золотисті відблиски в напої. Хороше вино завжди буде закупорене натуральною пробкою, адже воно має дихати.

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На що варто звертати увагу при виборі червоного вина

Важко знайти, більш корисне вино, ніж червоне. У шкірці червоних сортів винограду містяться антоціани, які надають напою насиченості і міцності. Крім того, речовини сприятливо впливають на кровоносні судини людини, що запобігає багатьом захворюванням.

Але, щоб розібратися, яке червоне вино краще обрати, потрібно трохи розбиратися в його класифікації. Залежно від співвідношення спирт – цукор всі червоні вина поділяються на чотири групи:

Столові. До них належать сухі, напівсухі, напівсолодкі. Вміст цукру в них – від 0,2 до 9%.

Кріплені. Сюди належать солодкі, десертні і лікерні вина. Кількість цукру в них доходить до 30%.

Ароматизовані.

Ігристі.

Перш ніж обрати червоне вино в магазині, варто уважно вивчити етикетку. Варто відзначити, що чим краще вино за якістю, тим скромніше буде наклейка на пляшці. На ній обов’язково повинні бути вказані рік врожаю, витримка, сорт винограду і місце виробництва. До речі, деякі вітчизняні марки вина сьогодні нітрохи не поступаються за якістю продукції французьких та італійських виробників, тим більше, що серед великої пропозиції сьогодні можна обрати гарне і недороге вино.

ТОП-3 кращі марки українських вин

Яке українське вино найкраще, вирішувати вам. А ми пропонуємо власний рейтинг кращих вин вітчизняного виробництва.

Villa Krim Шато Барон

Біле напівсолодке вино з легким золотисто-зеленуватим відтінком і цитрусовим ароматом. У смаку відчуваються мангово-апельсинові нотки. Ідеально підходить до легких фруктових десертів, сирів. Ціна за обсяг 0,75 л – 65 грн.

Вино Князя Трубецького КТ

Виготовлене з купажу сортів піно блан, аліготе, шардоне. Напій належить до білих сухих вин, має світло-солом’яний колір і легкий фруктово-квітковий букет. Рекомендується подавати як аперитив, до легких салатів, морепродуктів, білої риби і білого м’яса. Вартість звичайної пляшки – 74 грн.

Вина Гулієвих Шардоне Select

При створенні легкого білого сухого вина ТМ Вина Гулієвих використовувалися плоди класичного шардоне. У його смаку злилися запахи зеленого яблука, свіжої зелені і квітучих садів. Дуже добре підходить до салатів, овочів, білого м’яса та риби. За пляшку ароматного напою доведеться віддати в межах 80 грн.

Досі не знаєте, яке вино краще обрати, тоді починайте пробувати все. Але пам’ятайте, що все повинно бути в міру.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як зробити вино з вишні.